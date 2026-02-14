Ron Harper Jr. sur Jayson Tatum : « On voyait sur son visage qu’il fait tout pour être de retour »

Il y a quelques jours, Jayson Tatum est passé en G-League pour s’entraîner avec les Maine Celtics, la franchise affiliée aux Boston Celtics. Victime d’une rupture du tendon d’Achille contre les Knicks en mai dernier, l’ailier poursuit sa rééducation, en gardant la possibilité de revenir avant la fin de la saison régulière.

Ce passage avec l’équipe de G-League des Celtics constituait une étape importante dans son processus de retour. Ron Harper Jr, présent lors de la séance, s’est dit impressionné par la star de Boston.

« Il a joué dur, il s’est poussé dans ses derniers retranchements. On voyait sur son visage qu’il veut revenir et qu’il fait tout pour être de retour », a confié le frère de Dylan et fils de Ron Harper, présent lors du All-Star Weekend d’Inglewood. « Être témoin de sa persévérance, c’était vraiment spécial. »

Juste avant son retour, LeBron James avait lui aussi participé à un entraînement avec l’équipe de G-League des Lakers. Alors, quand une star NBA s’entraîne avec une équipe de G-League, à quoi ça ressemble ?

« L’objectif de la séance était de lui offrir une intensité qu’il ne peut pas recréer avec des entraînements individuels, ou en deux-contre-deux ou du trois-contre-trois », explique Ron Harper Jr. « On a joué sur un rythme élevé, on a été physiques avec lui, et on l’a défendu comme il le sera une fois de retour sur les parquets NBA. Ça fait partie de notre travail : on a essayé de jouer dur pour l’aider dans son retour à la compétition. »

Reste à voir si Jayson Tatum se sentira prêt pour revenir cette saison… ou s’il préfèrera prendre son temps.

Propos recueillis à Inglewood.