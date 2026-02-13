Après la blessure de Luka Doncic, les Cavaliers corrigent leur parquet

Alors qu’il avait fait une victime bien plus importante sur le plan physique avec Dru Smith en 2023 (entorse du genou, déchirure d’un ligament), le parquet des Cavaliers a surtout fait parler quand sa nouvelle victime fut un All-Star, Luka Doncic en l’occurrence.

Après la blessure du joueur des Lakers fin janvier, nous posions la question dans nos colonnes : « Qu’une superstar soit désormais touchée peut-il faire la différence et pousser la NBA à réfléchir à ce sujet, et à forcer Cleveland à faire des modifications ? »

Un petit « oui » pouvait être avancé puisque la NBA et la franchise de Cleveland avaient mis le sujet sur la table quelques heures après l’incident. On peut désormais répondre par un grand « oui » puisqu’une solution « temporaire » a été trouvée, indique The Athletic.

Une extension du parquet, qui est rappelons-le surélevé, de la Rocket Arena a été installée avant la réception des Wizards mercredi soir, afin d’éviter que les joueurs ne puissent chuter comme Luka Doncic quand ils reculent des limites du terrain.

Ce compromis ponctuel est un accord entre la ligue et le syndicat des joueurs et va rester en place jusqu’à la fin de la saison avant, cet été, de trouver une solution permanente pour l’exercice 2026/27.