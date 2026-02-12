Les Mavericks ne sont pas à vendre

L’actionnaire majoritaire des Mavs, Patrick Dumont, a fait une rare apparition lors d’un match à l’extérieur de son équipe mardi soir, en tant que spectateur au premier rang, pour assister à la défaite de sa formation à Phoenix. Simple coïncidence… ou présence choisie au moment où des rumeurs de rachat circulent au Texas ?

Sa présence intervenait alors qu’un groupe d’investisseurs basé à Dallas réfléchirait actuellement à la possibilité de s’associer à l’ancien patron de la franchise Mark Cuban, afin de racheter le club texan à l’actuel propriétaire.

Sauf qu’aujourd’hui, le clan de ce dernier dément toute velléité de vendre. « Les familles Dumont et Adelson restent pleinement engagées envers la franchise des Dallas Mavericks et la communauté de Dallas. Elles restent concentrées sur la construction d’une organisation capable de viser le titre sur le long terme », informe une source proche du dirigeant à Mark Stein, à l’origine de l’indiscrétion initiale.

Mark Cuban se tient prêt, au cas où…

Dans son communiqué, cette source dit formellement : « L’équipe n’est pas à vendre et les familles ont hâte d’augmenter leur participation au capital au fil du temps. »

Mark Cuban avait refusé tout commentaire en début de semaine, mais il a depuis confirmé la véracité de l’histoire lors d’une interview mercredi avec le Dallas Morning News : « On me demande assez souvent si je ferais partie d’un groupe s’ils parvenaient à racheter l’équipe. Je leur réponds à tous la même chose : je ne les vois pas vendre. »

Les familles Dumont et Adelson sont en effet plutôt tournées vers le futur à Dallas, l’agence CAA Sports ayant tout juste été désignée pour trouver les sponsors de la future salle de la franchise.