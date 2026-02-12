Un All-Star Game enfin sérieux ? Kevin Durant renvoie la balle à Luka Doncic et Nikola Jokic…

C’est le week-end du All-Star Game. Un match des étoiles au format inédit (trois équipes, dont une composée d’internationaux) mais la question demeure : les têtes d’affiche prendront-elles enfin les matchs au sérieux ?

Pour Adam Silver, cette nouvelle formule doit accoucher de rencontres plus compétitives. Un discours que le « commissionner » de la NBA répète à chaque refonte du modèle, sans qu’aucune n’ait réellement réglé le problème.

Interrogé sur le sujet après la défaite des Rockets face aux Clippers, Kevin Durant a livré un avis… piquant.

« Vous devriez demander aux internationaux s’ils comptent jouer sérieusement », répond-il, un léger sourire aux lèvres, lorsqu’on lui demande si son équipe va prendre le match au sérieux. « Prenez Luka Doncic et Nikola Jokic et regardez ce qu’ils font durant les différents All-Star Games. Est-ce que c’est sérieux ? Personne ne les a interrogés là-dessus. Ils ne se soucient pas du match et ils tirent depuis le milieu de terrain, mais c’est aux anciens et aux Américains qu’on demande s’ils vont jouer le match sérieusement… »

Justement, les joueurs internationaux ont été questionnés sur leur intention de jouer le jeu. Jamal Murray assurait qu’il se donne à fond dès qu’il met un pied sur le parquet… tout en annonçant que son premier tir partirait du milieu de terrain, voire de son propre camp. Blague ou programme ? Réponse ce dimanche.

Un minimum de compétitivité à prévoir ?

De son côté, Victor Wembanyama a réaffirmé, comme l’an passé, sa volonté d’aborder l’événement avec le plus grand sérieux. « Je me suis toujours dit que je ne mettrai jamais un pied sur un terrain pour perdre ou ne pas m’investir », disait-il. « Je suis pareil chez moi. Je ne joue pas à un jeu de société en pensant que je vais perdre. »

Si le Français martèle son état d’esprit, Kevin Durant a tenu à tempérer : « Il a dit ça l’année dernière et tout le monde a dit que c’était le pire All-Star Game de l’Histoire. Donc on verra. Qui sait ce qui va se passer ? Ce format pourrait changer la donne, qui sait ? »

Difficile de lui donner tort : l’édition 2025, avec son format à quatre équipes (décrié dès son annonce) n’avait rassemblé que 4,7 millions de téléspectateurs, soit la deuxième plus faible audience des 25 dernières années.

Rendez-vous ce dimanche pour savoir si ce nouvel essai parviendra, enfin, à redonner un peu de prestige à un All-Star Game en perte de vitesse depuis longtemps. Et qui pourrait bien disparaître à court ou moyen terme…

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 49 36:43 50.6 40.5 88.1 0.5 4.8 5.3 4.4 2.0 0.9 3.1 0.9 25.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.