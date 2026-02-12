Un All-Star Game enfin sérieux ? Kevin Durant renvoie la balle à Luka Doncic et Nikola Jokic…

C’est le week-end du All-Star Game. Un match des étoiles au format inédit (trois équipes, dont une composée d’internationaux) mais la question demeure : les têtes d’affiche prendront-elles enfin les matchs au sérieux ?
Pour Adam Silver, cette nouvelle formule doit accoucher de rencontres plus compétitives. Un discours que le « commissionner » de la NBA répète à chaque refonte du modèle, sans qu’aucune n’ait réellement réglé le problème.
Interrogé sur le sujet après la défaite des Rockets face aux Clippers, Kevin Durant a livré un avis… piquant.
« Vous devriez demander aux internationaux s’ils comptent jouer sérieusement », répond-il, un léger sourire aux lèvres, lorsqu’on lui demande si son équipe va prendre le match au sérieux. « Prenez Luka Doncic et Nikola Jokic et regardez ce qu’ils font durant les différents All-Star Games. Est-ce que c’est sérieux ? Personne ne les a interrogés là-dessus. Ils ne se soucient pas du match et ils tirent depuis le milieu de terrain, mais c’est aux anciens et aux Américains qu’on demande s’ils vont jouer le match sérieusement… »
Justement, les joueurs internationaux ont été questionnés sur leur intention de jouer le jeu. Jamal Murray assurait qu’il se donne à fond dès qu’il met un pied sur le parquet… tout en annonçant que son premier tir partirait du milieu de terrain, voire de son propre camp. Blague ou programme ? Réponse ce dimanche.
Un minimum de compétitivité à prévoir ?
De son côté, Victor Wembanyama a réaffirmé, comme l’an passé, sa volonté d’aborder l’événement avec le plus grand sérieux. « Je me suis toujours dit que je ne mettrai jamais un pied sur un terrain pour perdre ou ne pas m’investir », disait-il. « Je suis pareil chez moi. Je ne joue pas à un jeu de société en pensant que je vais perdre. »
Si le Français martèle son état d’esprit, Kevin Durant a tenu à tempérer : « Il a dit ça l’année dernière et tout le monde a dit que c’était le pire All-Star Game de l’Histoire. Donc on verra. Qui sait ce qui va se passer ? Ce format pourrait changer la donne, qui sait ? »
Difficile de lui donner tort : l’édition 2025, avec son format à quatre équipes (décrié dès son annonce) n’avait rassemblé que 4,7 millions de téléspectateurs, soit la deuxième plus faible audience des 25 dernières années.
Rendez-vous ce dimanche pour savoir si ce nouvel essai parviendra, enfin, à redonner un peu de prestige à un All-Star Game en perte de vitesse depuis longtemps. Et qui pourrait bien disparaître à court ou moyen terme…
|Kevin Durant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|OKC
|80
|34:36
|43.0
|28.8
|87.3
|0.9
|3.5
|4.4
|2.4
|1.5
|1.0
|2.9
|0.9
|20.3
|2008-09
|OKC
|74
|38:59
|47.6
|42.2
|86.3
|1.0
|5.5
|6.5
|2.8
|1.8
|1.3
|3.0
|0.7
|25.3
|2009-10
|OKC
|82
|39:30
|47.6
|36.5
|90.0
|1.3
|6.3
|7.6
|2.8
|2.1
|1.4
|3.3
|1.0
|30.1
|2010-11
|OKC
|78
|38:57
|46.2
|35.0
|88.0
|0.7
|6.1
|6.8
|2.7
|2.0
|1.1
|2.8
|1.0
|27.7
|2011-12
|OKC
|66
|38:35
|49.6
|38.7
|86.0
|0.6
|7.4
|8.0
|3.5
|2.0
|1.3
|3.8
|1.2
|28.0
|2012-13
|OKC
|81
|38:30
|51.0
|41.6
|90.5
|0.6
|7.3
|7.9
|4.6
|1.8
|1.4
|3.5
|1.3
|28.1
|2013-14
|OKC
|81
|38:33
|50.3
|39.1
|87.3
|0.7
|6.7
|7.4
|5.5
|2.1
|1.3
|3.5
|0.7
|32.0
|2014-15
|OKC
|27
|33:49
|51.0
|40.3
|85.4
|0.6
|6.0
|6.6
|4.1
|1.5
|0.9
|2.7
|0.9
|25.4
|2015-16
|OKC
|72
|35:48
|50.5
|38.7
|89.8
|0.6
|7.6
|8.2
|5.0
|1.9
|1.0
|3.5
|1.2
|28.2
|2016-17
|GS
|62
|34:32
|53.7
|37.5
|87.5
|0.6
|7.6
|8.3
|4.8
|1.9
|1.1
|2.2
|1.6
|25.1
|2017-18
|GS
|68
|34:11
|51.6
|41.9
|88.9
|0.5
|6.4
|6.8
|5.4
|2.0
|0.7
|3.0
|1.8
|26.4
|2018-19
|GS
|78
|34:38
|52.1
|35.3
|88.5
|0.4
|5.9
|6.4
|5.9
|2.0
|0.7
|2.9
|1.1
|26.0
|2020-21
|BKN
|35
|33:03
|53.7
|45.0
|88.2
|0.4
|6.7
|7.1
|5.6
|2.0
|0.7
|3.4
|1.3
|26.9
|2021-22
|BKN
|55
|37:13
|51.8
|38.3
|91.0
|0.5
|6.9
|7.4
|6.4
|2.1
|0.9
|3.5
|0.9
|29.9
|2022-23
|BKN
|39
|35:58
|55.9
|37.6
|93.4
|0.4
|6.4
|6.7
|5.3
|2.4
|0.8
|3.5
|1.5
|29.7
|2022-23
|PHO
|8
|33:38
|57.0
|53.7
|83.3
|0.4
|6.0
|6.4
|3.5
|0.9
|0.3
|2.5
|1.3
|26.0
|2023-24
|PHO
|75
|37:13
|52.3
|41.3
|85.6
|0.5
|6.1
|6.6
|5.0
|1.8
|0.9
|3.3
|1.2
|27.1
|2024-25
|PHO
|62
|36:32
|52.7
|43.0
|83.9
|0.4
|5.7
|6.0
|4.2
|1.7
|0.8
|3.1
|1.2
|26.6
|2025-26
|HOU
|49
|36:43
|50.6
|40.5
|88.1
|0.5
|4.8
|5.3
|4.4
|2.0
|0.9
|3.1
|0.9
|25.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.