Les Raptors retrouvent enfin Jakob Poeltl

Les Raptors n’ont pas profité des absences de Jalen Duren et Isaiah Stewart (suspendus) pour s’offrir le leader de la conférence Est. Néanmoins, il y a une bonne nouvelle à retenir de cette défaite dans le Canada, c’est le retour à la compétition de Jakob Poeltl.

L’Autrichien, gêné par des douleurs au dos, n’avait plus joué depuis le 21 décembre 2025, soit plus de sept semaines. « C’était encourageant qu’il puisse revenir et jouer 20 minutes, ce qui était prévu pour lui, et puisse ne pas avoir de restrictions sur le terrain », note Darko Rajakovic.

L’ancien joueur des Spurs a compilé 9 points et 6 rebonds face aux Pistons. « Ça fait du bien même si, évidemment, ce n’était pas parfait », remarque-t-il. « Je cherche encore un peu mon rythme, mon souffle. J’essaie de me trouver dans notre attaque. Mais mon dos va bien, donc j’en suis satisfait. Je me sentais bien à courir sur le parquet. Ce sont les choses positives que je vais conserver de ce match. »

Avec son retour, plus l’arrivée de Trayce Jackson-Davis, la raquette de Toronto sera plus forte offensivement pour finir la saison et aborder le printemps.

« En théorie, ils vont apporter beaucoup », espère le coach. « On a encore besoin de voir comment l’alchimie entre ces joueurs va se développer. Je veux que chacun comprenne que tout commence en défense, avant qu’on ne parle de l’attaque. Ensuite, on va apprendre à utiliser au mieux ces joueurs offensivement. L’expérience m’a appris que, dans beaucoup de cas, ce qu’on a imaginé via les vidéos ne fonctionne pas nécessairement sur les parquets. »

Jakob Poeltl Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 54 12:06 58.3 54.4 1.4 1.6 3.1 0.2 2.1 0.3 0.5 0.4 3.1 2017-18 TOR 82 18:35 65.9 50.0 59.4 2.0 2.8 4.8 0.7 2.6 0.5 1.0 1.2 6.9 2018-19 SA 77 16:32 64.5 53.3 2.3 3.0 5.3 1.2 1.6 0.4 0.6 0.9 5.5 2019-20 SA 66 17:45 62.4 46.5 2.0 3.7 5.7 1.8 1.9 0.6 0.8 1.4 5.6 2020-21 SA 69 26:44 61.6 50.8 3.2 4.8 7.9 1.9 2.5 0.7 1.2 1.8 8.6 2021-22 SA 68 28:58 61.8 100.0 49.5 3.9 5.5 9.3 2.8 3.1 0.7 1.6 1.7 13.5 2022-23 SA 46 26:04 61.6 0.0 60.5 3.3 5.7 9.0 3.1 2.6 0.8 2.1 1.1 12.1 2022-23 TOR 26 27:12 65.2 56.9 3.2 5.9 9.1 2.2 3.0 1.2 1.1 1.3 13.1 2023-24 TOR 50 26:23 65.6 55.1 2.9 5.7 8.6 2.5 3.0 0.7 1.5 1.5 11.1 2024-25 TOR 57 29:35 62.7 33.3 67.4 3.3 6.3 9.6 2.8 3.1 1.2 1.9 1.2 14.5 2025-26 TOR 22 25:03 68.7 59.2 2.7 5.0 7.6 2.0 3.1 0.7 1.5 0.5 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.