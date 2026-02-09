Trayce Jackson-Davis en impose déjà aux Raptors

Dans l’histoire des Raptors, seuls cinq joueurs ont signé un « double-double » pour leurs débuts, et le dernier en date n’était autre que Kawhi Leonard en 2018. C’est dire la portée du petit exploit réalisé cette nuit par Trayce Jackson-Davis, qui compile 10 points et 10 rebonds en… 15 minutes face aux Pacers !

Le plus impressionnant, ce sont ses 8 rebonds offensifs, et il explique qu’il n’y a pas besoin de connaître les systèmes ou ses coéquipiers pour se montrer dans ce secteur.

« J’ai toujours eu un instinct pour le rebond, que ce soit offensif ou défensif : attaquer le cercle, aller au combat. À la mi-temps, on a dit qu’on était à -1 ou -2 au rebond. Donc je voulais simplement rentrer dedans et avoir un impact, peu importe la manière. Et c’est ce que j’ai fait » confie-t-il après ses débuts réussis.

Passer des Warriors aux Raptors n’a rien d’une rétrogradation pour lui, et il est très heureux de rejoindre un groupe jeune et ambitieux, actuellement 4e à l’Est.

« Honnêtement, c’est un privilège. Passer d’une équipe comme Golden State, une organisation qui gagne, à une autre organisation gagnante, c’est génial. Je ne peux pas me plaindre » avoue-t-il. « C’est un très bon groupe ici, très familial. Le coach Darko est un excellent entraîneur. Je suis juste heureux d’être là, heureux de me mettre au travail. Le voyage m’a un peu fatigué, évidemment, mais je vais retrouver ma condition et je serai prêt. »

On l’a vu après chacune de ses claquettes, ses coéquipiers se sont précipités sur lui pour le féliciter, et il reconnaît que ça a décuplé sa motivation.

« Franchement, c’est vraiment un super groupe. On l’a vu pendant le match : ils m’encourageaient, ils me poussaient à fond. À chaque action positive, ils me donnaient beaucoup de confiance. Donc je suis vraiment heureux d’être ici, heureux de faire partie de l’équipe » poursuit-il. « Un des assistants est venu me voir et m’a dit : ‘Au final, c’est juste du basket. Va sur le terrain et joue.’ Et c’est exactement ce que j’ai fait. »

Trayce Jackson-Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GS 68 16:37 70.2 0.0 56.1 2.0 3.0 5.0 1.2 1.6 0.4 0.7 1.1 7.9 2024-25 GS 62 15:36 57.6 0.0 57.8 2.0 3.0 5.0 1.7 1.2 0.4 0.7 0.6 6.6 2025-26 GS 36 11:25 58.8 100.0 55.8 1.3 1.8 3.1 0.9 1.1 0.4 0.5 0.5 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.