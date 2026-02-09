Les Raptors assurent face aux malheureux Pacers

Les Raptors signent une 7e victoire en dix matches face à des Pacers, toujours lanterne rouge de la conférence Est, et qui ont encore perdu un joueur…

Le début de rencontre est accroché et peu spectaculaire. Les deux équipes se neutralisent durant le premier quart-temps, marqué par beaucoup d’imprécisions offensives. Toronto perd rapidement le rookie Collin Murray-Boyles, contraint de quitter le match après une entorse du pouce gauche, ce qui perturbe la rotation intérieure des Raptors. Malgré cela, le rythme reste lent et les Raptors mènent d’un petit point (21-20).

Le deuxième quart-temps confirme cet équilibre. Les statistiques sont presque identiques des deux côtés : même domination au rebond, production comparable dans la peinture et peu d’écart au score. Indiana se montre simplement plus efficace sur la ligne des lancers-francs, ce qui lui permet de virer en tête à la pause, 48–46, dans ce qui ressemble encore à un véritable bras de fer.

Barnes le détonateur

Tout bascule au retour des vestiaires. Dès l’entame du troisième quart-temps, Toronto change complètement de visage. Portés par l’intensité de Scottie Barnes, les Raptors infligent un 8–0 d’entrée aux Pacers, avant de poursuivre sur une série dévastatrice. En l’espace de six minutes, Toronto passe un 29–8 à Indiana et prend définitivement le contrôle du match. Barnes domine tous les secteurs du jeu, attaquant sans relâche la raquette, tout en faisant jouer ses partenaires. La situation se complique encore pour Indiana lorsque Johnny Furphy se blesse lourdement en fin de troisième quart-temps après une réception maladroite sur une jambe après un dunk. Les Raptors remportent le quart-temps 44–26 pour mener 90-74.

Déjà privés de plusieurs joueurs, les Pacers perdent alors définitivement le fil, et le dernier quart-temps n’est plus qu’une gestion pour Toronto. Les Raptors continuent d’imposer un rythme élevé, notamment en transition, et creusent l’écart sans jamais être inquiétés. En sortie de banc, et grâce à son opportunisme au rebond offensif, Trayce Jackson-Davis réussit des débuts solides sous ses nouvelles couleurs avec un double-double en quinze minutes. Toronto s’impose finalement 122 – 104.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Scottie Barnes ne faiblit pas. All-Star, l’ailier des Raptors termine la rencontre avec 25 points, 14 rebonds et 6 passes, signant un nouveau double-double. C’est lorsqu’il a haussé le ton que les Pacers ont volé en éclats, et il remporte son duel avec son ancien coéquipier, Pascal Siakam.

La douleur de Furphy. C’est sur un dunk quasi anodin que Johnny Furphy s’est gravement blessé. Le dunkeur des Pacers est mal retombé sur sa jambe droite, et il s’est immédiatement tenu sous le genou. Plutôt que les croisés, on peut craindre une fracture au regard des images. C’est en fauteuil roulant qu’il a rejoint les vestiaires.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.