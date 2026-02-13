Kawhi Leonard a le Top 6 de l’Ouest dans le viseur

Ce mardi, les Clippers avaient essuyé un revers face aux Rockets à cause d’un quatrième quart-temps raté où les hommes de Tyronn Lue avaient pris l’eau. Pour la deuxième partie de ce « back-to-back », toujours à Houston, Los Angeles a corrigé le tir et a dominé la fin de match.

Menés de six points avant de débuter le quatrième quart-temps, les Californiens passent un 35-26 portés par un Kawhi Leonard intenable. Discret jusqu’ici avec seulement huit points, le patron des Clippers prend feu. Pour se lancer, il rentre un panier à 3-points en sortie de dribble. Dans la raquette, l’ailier prend ensuite le meilleur sur Alperen Sengun et réussit un tir main gauche pour donner l’avantage à son équipe.

« Il peut marquer de n’importe où sur le terrain », reconnaît Kevin Durant. « Ils avaient quelques absents donc ils ont joué sur lui pendant la majorité du match et il est resté patient. C’est l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire. Vous devez porter votre attention sur un gars comme lui pendant tout le match ».

La libération dans les derniers instants

Dans la dernière minute, Kawhi Leonard manque un tir à 3-points et commet une faute sur Alperen Sengun. Heureusement pour les Clippers, le Turc ne réussit qu’un seul de ses deux lancers francs pour ramener les deux équipes à égalité, avec moins de dix secondes sur l’horloge.

Sans surprise, la balle arrive dans les mains de Kawhi Leonard qui réussit un “fadeaway » à mi-distance en provoquant une faute de Jae’Sean Tate pour offrir la victoire aux Clippers, 105-102.

« Quand il faut remporter un match, nous savons à qui il faut donner le ballon », souligne Tyronn Lue. « Il nous a ramenés la victoire. Il a trouvé ses zones préférentielles et a réussi une action à trois points déterminante. Nous n’avons pas réussi beaucoup de tirs, mais il a mis 19 points dans le quatrième quart-temps. Cela montre le type de joueur qu’il est. »

Le double champion NBA finit la partie avec 27 points, dont 19 dans le quatrième quart-temps, 12 rebonds, 4 passes et 4 interceptions. La star de Los Angeles valide ainsi un 33e match consécutif à plus de vingt points.

À la conquête de la sixième place

« Nous avons continué de nous battre, nous n’avons pas abandonné », félicite Kawhi Leonard. « Nous n’avions pas bien joué au basket hier et ce n’était pas vraiment mieux aujourd’hui, mais nous avons corrigé le tir dans le quatrième quart-temps. »

Depuis les transferts de James Harden et d’Ivica Zubac, les Clippers ont effectué un « road-trip » de quatre matchs et ils n’en ont perdu qu’un seul. Los Angeles arrive donc au All-Star Break avec un bilan de 26 victoires pour 28 défaites et une 9e place à l’Ouest. Inespéré après le démarrage chaotique (6-21).

Toutefois, Kawhi Leonard n’est pas encore satisfait et vise la sixième place : « Toutes les victoires sont importantes, peu importe l’adversaire. Nous voulons sortir des places du play-in. »

Une opération qui s’annonce toutefois compliquée pour les troupes de Tyronn Lue qui comptent déjà sept défaites de plus que les Lakers, actuels sixièmes de l’Ouest (32 victoires – 21 défaites). Toutefois, il faut noter que l’équipe de Kawhi Leonard possède le troisième calendrier le plus abordable pour terminer la saison.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 41 32:47 49.1 38.3 91.2 1.1 5.4 6.4 3.7 1.3 2.1 2.1 0.5 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.