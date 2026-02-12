Le MVP de la nuit | Julius Randle a des choses à prouver

Ce dimanche aura lieu le All-Star Game et Julius Randle n’a pas été convié, au grand dam du principal intéressé.

« J’ai le sentiment que j’aurais dû y être », assure Julius Randle après la rencontre entre Wolves et Blazers. « Tout au long de ma carrière, j’ai appris à me concentrer sur les choses que je pouvais contrôler et ça, je ne peux pas le maîtriser. Je peux m’en servir comme une source de motivation pour le reste de la saison. »

Pour prouver qu’il avait bel et bien sa place au match des étoiles, Julius Randle a mis le feu à la défense des Blazers, surtout dans le quatrième quart-temps. En première mi-temps, l’ancien des Knicks est plutôt discret et ne compte que dix points au moment de rejoindre les vestiaires. Dans le troisième quart-temps, il se montre un peu plus. Il intercepte une remise en jeu manquée de Jrue Holiday puis il plante deux paniers primés.

Au moment d’entamer les douze dernières minutes, il compte 18 points et tout s’accélère dans le quatrième quart-temps. Pour ouvrir ce dernier acte, Julius Randle réussit un panier à 3-points avant de servir Ayo Dosunmu en contre-attaque. L’ailier-fort enchaîne à l’intérieur et multiplie les paniers dans la raquette.

Pour tenter de l’arrêter, Portland est contraint de l’envoyer tirer des lancers francs, mais le coéquipier de Rudy Gobert est chirurgical. Il ne manque qu’un seul des neuf lancers francs pris dans ce quatrième quart-temps.

Concentré sur le sprint final

Point d’exclamation de sa soirée, Julius Randle profite d’une interception de Jaylen Clark pour se retrouver seul en contre-attaque. Le triple All-Star réussit un moulin à vent et donne 25 points d’avance à son équipe.

Julius Randle finit la partie avec 41 unités, son plus haut total cette saison à 14/24 au tir et un presque parfait 10/11 aux lancers francs. Dans son sillage, les Wolves se sont offert un large succès 133-109.

« Nous avons beaucoup parlé lui et moi », explique Chris Finch. « Il a été déçu de ne pas avoir été sélectionné au All-Star Game et je pense que c’est pour ça qu’il a fait de ce match une affaire personnelle. »

Comme l’avoue Julius Randle dans le vestiaire après la rencontre, sa priorité reste le succès de son équipe. Actuellement cinquième de l’Ouest, les Wolves peuvent encore viser le Top 3 après le All-Star Break. Pour cela, il faut que Julius Randle soit en pleine forme et la star de la soirée en a bien conscience.

« Je dois continuer d’améliorer mon jeu, d’être en meilleure forme et de prendre soin de mon physique », souligne Julius Randle. « J’ai déjà commencé à faire tout ça et tous les matchs à venir vont avoir un enjeu. C’est la partie de la saison qui est plaisante parce que tout le monde veut être compétitif. Donc vous devez être concentrés. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14:00 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28:13 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 30:08 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 26:42 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NO 73 30:35 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NY 64 32:30 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NY 71 37:34 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NY 72 35:20 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NY 77 35:33 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NY 46 35:26 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32:16 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7 2025-26 MIN 55 33:37 48.9 32.2 82.0 1.7 5.3 7.0 5.5 2.8 1.1 2.6 0.3 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.