Matchs
NBA
Matchs
NBA

Le All-Star Break arrive à point nommé pour Joel Embiid

Publié le 12/02/2026 à 19:31 Twitter Facebook

Revenu à un sacré niveau depuis deux mois, Joel Embiid a raté les deux derniers matches des Sixers, à cause de nouvelles douleurs au genou.

joel embiidOn le sait, Joel Embiid, 32 ans dans quelques semaines, va sans doute devoir composer avec des douleurs au genou droit jusqu’à la fin de sa carrière. Et celles-ci ont même refait leur apparition ce week-end, lors du déplacement des Sixers à Phoenix, rapporte ESPN.

Par conséquent, et par mesure de précaution, le MVP 2023 a manqué les deux derniers matches de Philadelphie (à Portland et face aux Knicks). La semaine de repos qui se profile tombe donc à pic, puisqu’il sera réévalué après le All-Star Break, son équipe espérant qu’il puisse retrouver la santé en vue des playoffs.

« Je pense qu’une semaine de soins et de repos ne peut faire que du bien à n’importe quel joueur qui traîne des petites douleurs ou des petits bobos. Et c’est clairement son cas » a déclaré son entraîneur, Nick Nurse, déjà contraint de se passer de Paul George à cause de sa suspension.

De plus en plus proche de son meilleur niveau depuis deux mois (30 points, 8.3 rebonds, 4.3 passes et 1 contre de moyenne, à 52% au tir, 38% à 3-points et 86% aux lancers), Joel Embiid a participé à 31 des 54 matches des Sixers cette saison. Évidemment, l’objectif est qu’il soit capable de tenir le choc au printemps, alors que la conférence Est semble plus ouverte que jamais.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes