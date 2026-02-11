Le Madison Square Garden, une salle qui sourit aux Pacers

Face aux Pacers, la pire équipe de l’Est, la victoire était obligatoire pour les Knicks, lancés dans une course pour la deuxième place de l’Est face aux Celtics. Pourtant, jamais les joueurs de Mike Brown n’ont réussi à distancer Indiana. Pire encore, New York était menée de deux points dans les dernières secondes et il a fallu deux lancers francs réussis de Karl-Anthony Towns pour envoyer le match en prolongation.

Dans la période supplémentaire, la foudre s’est abattue sur la ville qui ne dort jamais et les Pacers entament cette prolongation avec un 9-0.

« Nous avons bien joué, nous avons eu des paniers faciles et nous avons réalisé des stops défensifs », résume Pascal Siakam. « Je dois être meilleur aux lancers-francs en fin de match, mais nous avons bien joué. »

À dix secondes du terme, Pascal Siakam manque deux lancers francs et les Knicks reviennent à un point grâce à un tir lointain de Jalen Brunson. Toutefois, Quenton Jackson corrige l’erreur de l’All-Star d’Indiana. Envoyé aux lancers francs dans les dernières secondes, il ne tremble pas et réalise un 2/2.

Le meneur conclut ainsi une prolongation où il a été déterminant. Auteur de 12 points au terme du temps réglementaire, il en ajoute sept de plus dans la période supplémentaire pour sceller la victoire des Pacers, 137-134.

Dans leur jardin au Garden

Dans une saison compliquée, ce n’est pas la première fois que Quenton Jackson se montre. En novembre, il avait profité des nombreuses absences pour briller face aux Warriors avec 25 points dans le succès d’Indiana.

« Il a bien joué toute l’année dans différents rôles », félicite Rick Carlisle. « Il a été une troisième option, un joueur de G-League, un two-way et un titulaire. Sans lui, je ne sais pas si nous aurions remporté un match en début de saison. »

Avant ce succès, Indiana était sur une série de quatre revers consécutifs. Mais les joueurs de Rick Carlisle ont profité de ce déplacement au Madison Square Garden, une salle que les Pacers affectionnent tout particulièrement, pour mettre fin à cette série noire. Mis à part la défaite survenue lors du Game 5 derniers playoffs, Indiana a remporté trois de ses quatre derniers déplacements à New York.

« C’était un match vraiment important pour nous vu la saison que nous traversons, les adversaires et l’ambiance », souligne l’entraîneur des Pacers. « Les gars ont fait preuve d’un excellent esprit collectif ce soir. »

Avant le All-Star Break, les Pacers défieront les Nets au Barclays Center pour espérer aborder la pause annuelle sur une bonne dynamique.