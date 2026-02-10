Al Horford et Gui Santos, les deux étincelles du comeback des Warriors

Steve Kerr pouvait pousser un grand ouf de soulagement en conférence de presse. Désormais sans Jimmy Butler, mais également sans Stephen Curry, les Warriors se dirigeaient tout droit vers la défaite face aux Grizzlies. À quatre minutes de la fin, Memphis menait de dix points (103-113) et avait 95.8% de chances de gagner !

Sauf que les joueurs de Tuomas Iisalo ne vont plus marquer, et Golden State finit sur un 11-0 pour l’emporter…

Sans leur artificier en chef, les joueurs de la Baie ont pourtant souffert jusqu’au bout, mais ils se sont arrachés, à l’image de cet ultime panier de Gui Santos, servi par un Al Horford, à terre, qui venait de rater deux tirs près du cercle mais qui a pris le rebond offensif à chaque fois pour permettre à son coéquipier d’être décisif.

« C’est génial », a souri Gui Santos après son lay-up décisif. « Ça fait du bien, surtout vu le déroulement du match. Nous sentions que nous n’apportions pas l’énergie que nous apportons habituellement pendant tout le match. Mais le dernier quart-temps a été différent. Nous étions ensemble sur le terrain. Tout le monde jouait pour les autres. »

« Nous étions complètement à plat, sans énergie, sans enthousiasme »

Steve Kerr reconnait qu’il a cherché de l’énergie pendant longtemps, ne la trouvant que sur la fin, lors de la sortie de Draymond Green. Ce sont en effet Al Horford (+24 au +/- en 26 minutes) et donc Gui Santos (+11) qui ont apporté l’étincelle nécessaire à une équipe des Warriors en difficulté pendant longtemps.

« Nous avons en quelque sorte prié pour avoir un peu d’envie au cours des trois premiers quart-temps », a expliqué le coach. « Nous étions complètement à plat, sans énergie, sans enthousiasme … Parfois, il suffit d’une étincelle. … Et nous avons trouvé un groupe dans ces sept dernières minutes, et ça a vraiment fonctionné. »

À 39 ans, le pivot dominicain prouve qu’il est toujours précieux et finit le match avec 16 points à 7/12 au tir, 9 rebonds et 6 passes, tandis que Gui Santos compile de son côté 16 points à 7/10 au tir et 8 rebonds.