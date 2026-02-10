Le MVP de la nuit | Le sang-froid de Donovan Mitchell

Pour venir l’emporter à Denver, les Cavaliers allaient sans doute avoir besoin d’un grand Donovan Mitchell. Avec 32 points et 10 passes, l’arrière de Cleveland a rendu une copie épaisse, mais sans avoir vraiment brillé de mille feux, ni dominé les débats comme il en est capable parfois.

Car s’il a lancé son équipe, encore à la peine au début, en inscrivant 13 points, soit la moitié de ceux des Cavaliers, dans le premier quart-temps, ensuite, il a été plus discret. Avant un renouveau en troisième quart-temps, avec 10 points. Puis, à trois minutes de la fin du match et alors que la partie était serrée, il n’avait toujours pas marqué en dernier quart-temps !

Il inscrit alors un simple panier, avant d’avoir la balle de match à six secondes de la fin, à 117 partout. « J’ai vu Donovan avec le ballon en main et on a plus de chance de marquer si on ne prend pas un temps-mort », raconte Kenny Atkinson.

La peur d’un shoot rapide…

Le All-Star décide alors de remonter la balle et d’aller chercher la faute. De quoi faire souffler son entraîneur… « Il a été très patient. J’avais peur qu’il prenne un tir à 3-pts mais il a été sur la ligne des lancers-francs », poursuit le coach des Cavaliers.

Il restait alors 0.9 seconde à jouer donc les deux lancers-francs étaient d’une extrême importance. Donovan Mitchell n’a pas craqué, en mettant les deux, pour assurer la victoire de Cleveland, Nikola Jokic n’ayant pas eu le dernier mot, après un tir difficile et totalement raté. La victoire n’était pas écrite, vu la prestation des Cavaliers, voilà pourquoi elle est si douce à la fin.

« C’est notre approche mentale : trouver des solutions. On l’a dit toute la rencontre : on n’était pas loin », livre l’ancien du Jazz. « C’est la preuve de la qualité de ce groupe, de ce qu’on fait. On est simplement dans une bonne dynamique en ce moment. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 49 33:49 48.5 37.9 84.9 0.8 3.8 4.6 5.9 2.4 1.5 3.1 0.3 28.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.