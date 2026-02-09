Une nouvelle donne pour Trendon Watford à Philadelphie ?

La suspension de Paul George a fait deux malheureux : le principal concerné évidemment et Philadelphie dans son ensemble. Néanmoins, cela fait aussi des heureux, Trendon Watford par exemple, puisque des minutes sont désormais à distribuer, des shoots à prendre et des points à marquer.

De retour de blessure début janvier, le puissant joueur des Sixers fut très peu utilisé par Nick Nurse. Puis est arrivée cette nouvelle concernant Paul George, plus les transferts de Jared McCain et Eric Gordon. Ainsi, depuis six matches, Trendon Watford joue 20 minutes par match, pour 7.2 points et gober 4.8 rebonds de moyenne.

« Il sait jouer au basket », résume Joel Embiid. « Il est très collectif, veut faire les bonnes coupes. Que ce soit pour permettre à un coéquipier d’avoir un tir ouvert ou pour prendre un shoot lui-même, il est très intelligent et fait toutes les petites choses. »

Ce n’est pas réellement une surprise puisque, plus tôt dans la saison, quand Nick Nurse lui a donné des minutes, Trendon Watford a su être efficace. Il avait notamment signé un triple-double en novembre face aux Raptors. Ensuite, entre sa blessure et les longues minutes sur le banc, il a rongé son frein.

« Il faut être prêt, tu vas jouer. C’est inévitable », avait lancé Tyrese Maxey à son coéquipier, qu’il voit comme le successeur de Nicolas Batum, « glue guy » de Philadelphie en 2023/24. « On a besoin de tout le monde pour gagner des matches, surtout pendant la saison régulière. »

Par conséquent, c’est à lui d’en profiter pleinement jusqu’au retour de Paul George et afin de gagner du crédit auprès de son coach.

« Même si je ne joue pas 27 minutes comme contre Phoenix, je vais me préparer comme si c’était le cas. Je vais essayer de rester le plus concentré possible. On ne sait jamais ce que le match va demander, ni ce dont le coach aura besoin. C’est mon approche : je contrôle ce que je peux contrôler », dit-il pour conclure.

Trendon Watford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 POR 48 18:06 53.2 23.7 75.5 1.2 3.0 4.1 1.7 2.4 0.5 0.9 0.6 7.6 2022-23 POR 62 19:04 56.0 39.1 72.0 0.7 3.2 3.8 2.1 1.9 0.5 1.1 0.2 7.4 2023-24 BKN 63 13:35 52.7 39.7 79.4 0.8 2.3 3.1 1.3 1.7 0.4 1.0 0.3 6.9 2024-25 BKN 44 20:45 46.9 33.0 76.2 0.8 2.8 3.6 2.6 2.2 0.6 1.9 0.3 10.2 2025-26 PHI 30 16:00 51.4 38.5 72.5 0.8 2.7 3.5 2.6 2.0 0.3 1.1 0.3 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.