Franz Wagner de retour avant le All-Star Break ?

Depuis deux mois, Franz Wagner cherche à se remettre d’une blessure à la cheville gauche. Aperçu brièvement lors des matchs à Londres et Berlin, l’ailier d’Orlando n’a pas rejoué depuis le retour des Floridiens aux États-Unis.

Le frère de Moritz avait d’ailleurs concédé être revenu plus tôt que prévu de sa blessure afin de pouvoir jouer devant son public, en Allemagne.

« La fin d’une période de rééducation est la partie la plus délicate à gérer », admet le président du Magic, Jeff Weltman, qui a l’impression d’être dans « Un jour sans fin ». « À ce moment-là, tout repose sur votre ressenti et vous ne pouvez pas vraiment le connaître avant de faire le grand saut. Je pense que personne n’aurait pu empêcher Franz de jouer à Berlin. Il devait se sentir prêt notamment grâce à l’adrénaline. C’était moins le cas lors du match suivant en Angleterre et il a probablement dû se dire qu’il n’était pas encore prêt à jouer. »

Franz Wagner a donc manqué les neuf derniers matchs du Magic, mais l’ailier vise désormais un retour avant le All-Star Break. D’ici-là, Orlando accueillera les Bucks à deux reprises et l’Allemand espère effectuer son retour lors d’un de ces deux matchs. Franz Wagner est d’ailleurs annoncé incertain, et non plus forfait, pour le premier duel.

Une question de timing

« Honnêtement, je dois encore cocher des cases et effectuer tous les mouvements que j’ai besoin de faire lors d’un match », confie Franz Wagner sur sa rééducation. « Il faut être capable d’accepter de souffrir un peu, mais il ne faut pas en faire trop. La douleur ne doit pas empirer après un entraînement et pendant le reste de la journée. »

Sans Franz Wagner, le Magic affiche un bilan de 12 victoires pour 13 défaites et se retrouve désormais à la 7e place de l’Est. Avec le retour de son ailier, Jamahl Mosley espère pouvoir réaliser un push après le All-Star Break pour réussir à éviter le play-in. C’est pourquoi la reprise de Franz Wagner est avant tout une question de timing.

L’objectif est de ne pas précipiter son retour au jeu afin d’éviter une rechute dans la foulée…

« Nous discutons beaucoup », explique Jamahl Mosley. « Tout va dépendre de la manière dont il répond aux traitements. Dans un monde idéal, vous voulez toujours retrouver un gars le plus tôt possible. La chose intelligente à faire est de comprendre comment il réagit à tout ce qu’on lui demande et de raisonner sur le long terme. »

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 26 32:51 48.2 36.8 82.6 1.6 4.5 6.1 3.6 2.3 1.1 1.8 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.