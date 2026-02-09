Plus patron que jamais, Kawhi Leonard dompte la meute des Wolves

Avec 27.7 points de moyenne, Kawhi Leonard est en train de réaliser l’une de ses meilleures saisons en carrière. Après le départ de James Harden, parti aux Cavaliers, les responsabilités offensives du double champion NBA se sont accrues, mais il continue de répondre présent. Ce dimanche, les Clippers se déplaçaient à Minneapolis pour affronter les Wolves et « The Klaw » a rapidement mis la main sur le match.

Si Anthony Edwards ouvre le score, les Californiens répliquent avec un 10-0. Une séquence où l’ailier de Los Angeles s’illustre avec trois interceptions et cinq points pour permettre à son équipe de creuser un premier écart.

« Je voulais donner le ton en défense », explique simplement Kawhi Leonard. « J’ai réussi à atteindre le ballon et nous avons pu marquer en transition. »

Si les Wolves reviennent dans le match et prennent brièvement l’avantage, les Clippers sont toujours en tête au moment de rejoindre les vestiaires, grâce à un Kawhi Leonard qui affiche déjà 24 points. Le numéro 2 de Los Angeles valide ainsi un 31e match consécutif à plus de vingt points.

« Il a réussi à trouver ses spots et c’était important pour nous », résume Tyronn Lue. « Il a facilité le jeu. Nous lui avons donné de l’espace et une fois qu’il trouve ses zones préférentielles, il devient très difficile à défendre. »

Chirurgical en deuxième mi-temps

Pour illustrer les propos de l’entraîneur des Clippers, direction le début du troisième quart-temps. Servi dos au panier par Kris Dunn, Kawhi Leonard se joue d’Anthony Edwards pour réussir un fadeaway tout en maîtrise. Un tir qui lance un nouveau « run » en faveur de Los Angeles qui parvient à se mettre définitivement à l’abri malgré le léger sursaut des hommes de Chris Finch.

Dans le quatrième quart-temps, le septuple All-Star est encore sur le terrain. Il en profite pour effacer Julius Randle sur un « stepback » pour s’élever à 3-points. Ensuite, la star californienne profite des faiblesses défensives de Minnesota pour dégainer à nouveau derrière l’arc.

Kawhi Leonard finit sa soirée avec quatre lancers-francs pour terminer la rencontre avec 41 points, 8 rebonds et 4 interceptions en 34 minutes de jeu. Dans son sillage, les Clippers s’imposent largement 115-96.

« Je suis resté agressif », souligne Kawhi Leonard. « Mes coéquipiers me font confiance. À chaque fois que je touche le ballon, je veux aider mon équipe à gagner, que ce soit par un tir, une passe ou un rebond. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 39 32:49 49.5 38.9 91.4 1.0 5.3 6.3 3.7 1.3 2.1 2.1 0.5 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.