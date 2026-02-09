Le MVP de la nuit | Scottie Barnes sait tout faire !

Kawhi Leonard aurait fait un beau MVP avec ses 41 points face aux Wolves, mais Scottie Barnes a été plus efficace et plus complet dans la victoire des Raptors face aux Pacers.

Avant de disputer son deuxième All-Star Game, le leader de Toronto signe une ligne de stats ultra complète avec 25 points, 14 rebonds, 6 passes mais aussi 4 contres et 2 interceptions. Le tout à 60% aux tirs !

« Je vais vous dire un truc : Scottie sera Défenseur de l’année. Scottie sera All-Star. Scottie sera un jour MVP des Finales NBA. Scottie sera un jour MVP de cette ligue, » a lancé Darko Rajakovic. « Je l’annonce dès maintenant. Vous pouvez noter la date à laquelle je l’ai dit. Scottie est encore très loin de ce qu’il sera à 27 ou 28 ans. Il progresse énormément, semaine après semaine. »

Il porte bien son prénom…

Nous sommes en février 2026 et Scottie Barnes n’a que 24 ans. Il est double All-Star, et il est le patron de la franchise surprise de la conférence Est. Cette nuit, face aux Pacers, il a plié le match au retour des vestiaires, et l’impression visuelle est incroyable. C’est physiquement, en attaque comme en défense, qu’il a mis la main sur la rencontre. Comme pouvait le faire un autre Scottie sous le maillot des Bulls dans les années 90…

« Comme je l’ai dit, je fais juste ce que le jeu me demande. Évidemment, Colin n’était pas là, donc je devais prendre plus de rebonds. Il nous fallait de la protection du cercle. J’ai juste fait ce que le jeu exigeait » explique-t-il à propos de son 3e quart-temps. « Je me sentais bien en allant vers le panier, en attaquant. On avait besoin de marquer, la première mi-temps n’était pas terrible offensivement. Donc courir en transition, prendre des rebonds, accélérer le rythme, faire ces choses-là. »

Au passage, Scottie Barnes rend hommage à son mentor et adversaire du soir, un certain Pascal Siakam. Il y a presque une filiation dans le jeu entre les deux, et après le départ du Camerounais aux Pacers, Scottie Barnes a repris le flambeau et il est sur le point de ramener les Raptors en playoffs.

« Pascal, je l’adore plus que tout. Il était là quand j’étais rookie. Je l’admirais, je regardais sa façon de travailler chaque jour. Comme je l’ai dit, c’est mon joueur préféré. Je l’adore plus que tout. »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 52 34:29 50.3 30.6 81.3 2.2 6.2 8.3 5.6 2.8 1.3 2.7 1.5 19.3

