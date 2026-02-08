Marvin Bagley III se montre pour sa première avec les Mavs

« Je dirais que cela a été tout un parcours, mais je suis reconnaissant pour chaque instant passé », lâche Marvin Bagley III sur sa trajectoire NBA assez unique. L’intérieur restera le joueur préféré à Luka Doncic lors de la draft 2018, où il avait été sélectionné en 2e position par les Kings devant le Slovène.

Huit ans plus tard, comme un drôle clin d’œil de l’histoire, il se retrouve inclus dans l’échange impliquant Anthony Davis, l’homme contre lequel les Mavs avaient initialement sacrifié Doncic. Avec A.J. Johnson et Khris Middleton, Bagley a ainsi pris la direction de Dallas.

« Je ne changerais rien du tout. Tout au long de ce chemin, on apprend à se connaître, on découvre qui l’on est vraiment, on en apprend plus sur le basket, ce sport que j’aime. On gagne en maturité et on devient un meilleur joueur, mais surtout une meilleure personne. Je suis reconnaissant. C’est le mot qui décrit le mieux où j’en suis à ce stade de ma vie », poursuit le gaucher.

Celui-ci n’a jamais justifié son statut à la Draft lors de ses premières saisons à Sacramento. Au point d’être transféré une première fois vers Detroit, avant de passer par les Grizzlies et les Wizards. Le gaucher s’est établi comme un joueur de rotation, tournant à 12 points et 6.5 rebonds de moyenne en 22 minutes depuis ses débuts dans la Grande Ligue.

4e double-double de l’année

Dallas est donc une nouvelle étape dans ce parcours tortueux. Et les premières impressions avec sa nouvelle équipe ont été bonnes. Sur le parquet des Spurs hier, l’intérieur a eu un effet immédiat. Particulièrement actif autour du cercle lors du premier quart-temps, le gaucher a signé 16 points (6/14 aux tirs), 12 rebonds et 4 contres en 24 minutes.

« Je voulais jouer avec intensité et essayer d’avoir un impact sur la rencontre. Jouer dur, c’est toujours la règle n°1. Les choses ne tournent pas toujours en votre faveur. Certains soirs, vos tirs ne rentreront pas. Alors, quoi qu’il arrive, vous devez jouer avec cette énergie », décrit le joueur de 26 ans.

Celui-ci s’est fait remarquer en démarrant par un contre sur une pénétration de Devin Vassell, avant de filer en transition et d’être servi par Naji Marshall pour le dunk. « De ce que j’ai pu voir jusqu’à présent, courir et jouer vite, c’est tout à fait mon style, j’aime le jeu rapide », remarque-t-il.

Une prestation qui ne demande qu’à être confirmée par la suite pour Bagley, sans doute un peu moins aérien que Daniel Gafford, mais dont la palette offensive est plus développée. « J’ai trouvé que les nouvelles recrues s’en sont bien sorties », lâche Jason Kidd, en pensant également à Tyus Jones (4 points et 7 passes), alors que Khris Middleton n’était pas disponible pour ce match.

Marvin Bagley III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAC 62 25:16 50.4 31.3 69.1 2.6 5.0 7.6 1.0 1.9 0.5 1.6 1.0 14.9 2019-20 SAC 13 25:42 46.7 18.2 80.6 2.2 5.2 7.5 0.8 3.3 0.5 1.4 0.9 14.2 2020-21 SAC 43 25:52 50.4 34.3 57.5 2.5 4.9 7.4 1.0 2.3 0.5 1.4 0.5 14.1 2021-22 DET 18 27:13 55.5 22.9 59.3 2.1 4.7 6.8 1.1 2.4 0.7 1.0 0.4 14.6 2021-22 SAC 30 21:52 46.3 24.2 74.5 2.2 4.9 7.2 0.6 1.7 0.3 0.7 0.4 9.3 2022-23 DET 42 23:34 52.9 28.8 75.0 2.2 4.2 6.4 0.9 1.9 0.5 1.1 0.7 12.0 2023-24 DET 26 18:23 59.1 16.7 82.0 1.8 2.8 4.5 1.0 1.5 0.2 1.1 0.5 10.2 2023-24 WAS 24 23:58 58.1 47.1 70.8 3.5 4.6 8.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.8 13.3 2024-25 WAS 19 8:44 53.5 20.0 65.2 1.4 1.5 2.9 0.4 0.6 0.4 0.6 0.3 4.9 2024-25 MEM 12 8:15 48.6 11.1 66.7 0.9 1.4 2.3 0.3 0.5 0.2 0.1 0.3 3.6 2025-26 DAL 1 24:00 42.9 100.0 42.9 8.0 4.0 12.0 2.0 1.0 1.0 0.0 4.0 16.0 2025-26 WAS 38 19:14 62.6 42.1 71.1 2.6 3.1 5.7 1.5 2.1 0.5 1.2 0.7 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.