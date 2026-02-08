Le MVP de la nuit | Soirée de rêve pour Stephon Castle

Lorsque Stephon Castle dépasse Max Christie pour se frayer un chemin jusqu’au cercle, le meneur ne le sait pas encore, mais il vient de lancer ce qui deviendra son meilleur match en carrière. Lors de ce premier acte entre Spurs et Mavericks, le ROY en titre alterne entre paniers marqués et passes décisives. Il affiche dix points et trois passes lorsqu’il est remplacé huit minutes, après le début de la rencontre.

« Il a commencé la partie avec deux ou trois possessions pour donner un avantage à ses coéquipiers », souligne son entraîneur Mitch Johnson. « Quand vous avez cette approche, c’est incroyable de voir à quel point vous pouvez être bénéficiaire des avantages que vous avez créés pour vos partenaires. »

Pendant deux quart-temps et demi, le meneur est chirurgical. La défense des Mavericks n’arrive pas à le tenir et il réussit ses dix premiers tirs, dont un moulin à vent conclu en contre-attaque. Dans le troisième acte, il marque un nouveau panier pour voir son compteur personnel afficher 34 points, pour établir un nouveau record en carrière.

Dans le quatrième quart-temps, le sophomore prend son dixième rebond de la soirée après un tir manqué de Caleb Martin pour valider le triple-double. Sur l’attaque suivante, Devin Vassell décoche une flèche à longue distance, mais il se manque. Alors, Stephon Castle surgit pour reprendre le ballon dans les airs et le claquer dans le cercle.

« Je me suis élancé au bon moment et le ballon est ressorti idéalement », analyse Stephon Castle sur cette claquette. « Ça fait du bien. Surtout, ça fait du bien de faire ça en sachant que nous allions remporter le match. »

STEPHON CASTLE WINDMILL WITH EASE Right after securing the triple double pic.twitter.com/tDg81GdjlZ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2026

Une première depuis David Robinson

Dans le sillage des 40 points, 12 rebonds et 12 passes de Stephon Castle, les Spurs s’imposent 138-125 pour enchaîner un quatrième succès de rang. De son côté, le jeune coéquipier de Victor Wembanyama signe son deuxième triple-double en carrière. Le premier était survenu lors d’une défaite face aux Warriors à la mi-novembre.

Fait assez étonnant, ce record en carrière intervient un an jour pour jour après le précédent, établi lors d’une rencontre face aux Hornets.

« Il doit y avoir quelque chose de spécial à propos de cette date », répond ainsi Stephon Castle, interrogé sur cette drôle de coïncidence. « Jouer un match comme celui-ci, c’est un rêve qui devient réalité. C’est génial d’être sur le terrain, d’être à l’aise à chaque fois que je prends un tir et de le voir rentrer. »

Stephon Castle est ainsi devenu le deuxième joueur des Spurs à réussir un triple-double à 40 points. Le premier fut David Robinson, qui avait réussi cette performance à deux reprises.

« C’est l’un de ses meilleurs matchs en carrière », précise Victor Wembanyama. « Et ce n’est que le début. Il a des armes qui peuvent être utilisées à n’importe quel moment du match. Il peut devenir un joueur très important. »

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 41 30:47 45.5 27.9 72.3 1.2 3.8 5.0 6.9 3.4 1.3 3.4 0.3 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.