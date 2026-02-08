James Harden n’a pas tardé à trouver son rythme avec Donovan Mitchell

Sur son ancien parquet, Keon Ellis a poussé le tempo en transition, puis trouvé Donovan Mitchell dans le corner. Couvert par les Kings, celui-ci a transmis le cuir à un James Harden dans un fauteuil à 3-points, qui a logiquement converti.

S’ensuivait un moment de complicité entre les deux hommes, le barbu poussant son coéquipier au cœur de ce quatrième quart-temps à Sacramento. Douze dernières minutes où les Cavs ont eu un premier aperçu du potentiel offensif de cette nouvelle association.

Donovan Mitchell et son nouveau meneur de jeu ont inscrit 32 des 39 points des Cavs. L’ancien joueur des Clippers, qui a fini avec 23 points (7/13 aux tirs dont 5/8 de loin) et 8 passes, n’a ainsi pas manqué ses débuts. « Pas d’entraînement, rien du tout. Juste des séances vidéo et encore de la vidéo. J’ai dit à Don de faire ce qu’il sait faire, et je me suis débrouillé à partir de là », lâche le vétéran.

Ce dernier, sur la hiérarchie existante avec son nouveau partenaire de « backcourt », est sans équivoque : « Il fait ça tout au long de l’année, c’est le leader de cette équipe. Je suis là pour le soutenir et faire le nécessaire pour aider. »

« C’est génial de le regarder disséquer la défense »

« C’est marrant. Vous avez un gars comme ça qui me dit de me lâcher, mais en retour, on lui dit aussi d’y aller à fond. Donc, on essaie de trouver l’équilibre, et c’est spécial de voir un joueur aussi établi, qui a déjà tant accompli, arriver avec une telle approche », lâche de son côté Donovan Mitchell, auteur de 35 points (13/24 aux tirs).

L’arrière estime que les choses ont commencé à se mettre en place à la mi-temps de la rencontre. « On a eu un déclic quand on a compris comment faire, mais il est d’une stabilité incroyable. C’est génial de pouvoir jouer sans le ballon et de le regarder disséquer la défense. On a nos deux passages différents sur le terrain, mais il est constant, et quand tu as besoin de lui, il répond présent. »

Auteur d’une sortie à 29 points (11/12 aux tirs) et 10 rebonds, Jarrett Allen a, lui, été marqué par les qualités de la recrue sur le « pick-and-roll ». « J’ai trouvé qu’il saisissait la moindre opportunité pour l’exploiter. Même quand ce n’était pas une passe pour moi, on créait du mouvement et de la fixation pour forcer les défenseurs à venir vers nous », décrit le pivot.

Marqué par le bon « spacing » de sa formation dans cette rencontre, Donovan Mitchell est pressé de voir la suite. « Pour un groupe qui n’est ensemble que depuis deux jours, sans entraînement ni séance de travail – on a dû s’entraîner à peine dix minutes – ça s’est passé exactement comme je l’imaginais », termine l’arrière.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.