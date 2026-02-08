Draymond Green a-t-il failli quitter les Warriors ? Mike Dunleavy Jr. assure que non

S’ils se sont finalement montrés prudents sur le marché, en ne cassant pas tout leur groupe pour Giannis Antetokounmpo, pour se concentrer plutôt sur Kristaps Porzingis, les Warriors auraient pu acter la fin du chapitre Draymond Green, en cas d’échange pour le « Greek Freak ».

Même si Mike Dunleavy Jr, le GM de la franchise californienne, a tenu à nuancer la chose et revenir sur ces rumeurs, deux jours après la « trade deadline ».

« Son nom n’est apparu dans aucune discussion, à part celles où d’autres équipes m’appelaient pour se renseigner sur lui » a-t-il ainsi expliqué. « L’idée qu’il soit ‘resté’ chez les Warriors après la trade deadline a été grandement exagérée, puisqu’il n’a jamais été envisagé qu’il ne soit plus là. On n’en était pas proche et je le lui ai dit. »

Stephen Curry, le seul (véritable) intouchable ?

Mais qu’en pense, de son côté, Draymond Green en personne ? « Il ne l’a pas écarté. Il ne m’a pas dit : ‘On ne t’inclura pas dans le transfert’ donc je l’ai pris pour un : ‘D’accord, ce sera sans doute moi’ » a-t-il livré dans son podcast du samedi. Confirmant toutefois qu’il échangeait avec son dirigeant.

L’ailier-fort de Golden State s’est probablement imaginé dans un avion en direction de Milwaukee cette semaine, au même titre que certains joueurs de l’effectif. Comme Jimmy Butler, un autre élément considéré comme transférable ces derniers jours ?

« Vous me faites dire ce que je n’ai pas dit » a répondu un Mike Dunleavy Jr. agacé. « On ne va pas jouer à ça. Je ne vais pas passer l’effectif en revue pour dire qui est transférable et qui ne l’est pas. On ne fait pas ça. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 43 26:33 41.2 32.0 71.2 0.7 5.0 5.7 5.1 3.0 0.8 2.7 0.7 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.