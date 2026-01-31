Les rumeurs n’empêchent pas Draymond Green de dormir

À quelques jours de la « trade deadline » du 5 février, le nom de Draymond Green circule à nouveau dans les rumeurs, notamment parce qu’on dit les Warriors très agressifs sur le dossier Giannis Antetokounmpo…

« Je suis ici depuis 14 ans, donc je n’ai aucune raison de m’inquiéter de partir. Mais si je suis transféré, ça fait partie du business. C’est comme ça », a-t-il lâché, interrogé sur son avenir.

Alors que Steve Kerr a expliqué que son « premier objectif » était que Draymond Green finisse sa carrière à Golden State, on imagine qu’échanger l’intérieur n’est pas la priorité de Golden State, qui préfèrerait utiliser les contrats de Jonathan Kuminga voire de Jimmy Butler. Mais en NBA, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer.

« Ça ne me fait pas perdre le sommeil. J’ai très bien dormi la nuit dernière, j’ai dormi comme je n’avais pas dormi depuis longtemps donc ça ne me perturbe pas vraiment » s’amuse en tout cas le All-Star.

D’ailleurs, comme Stephen Curry, Draymond Green assure qu’il ne veut pas que les Warriors hypothèquent leur avenir (en échangeant de des jeunes et de nombreux choix de Draft) pour tenter un coup de poker à court terme.

« Nous ne faisons pas pression sur notre direction, notre groupe de propriétaires, pour qu’ils mettent en péril notre avenir afin qu’on réussisse aujourd’hui », résume-t-il. « Ce n’est pas ainsi qu’on a construit les choses ici. Ça n’a pas été construit en mettant en péril notre avenir. Nous avons créé un modèle, pourquoi s’en éloigner ? »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 40 26:30 41.3 31.4 69.4 0.8 4.9 5.7 5.3 3.1 0.9 2.8 0.7 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.