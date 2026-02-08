Alperen Sengun présente ses excuses après ses insultes sexistes contre une arbitre

Le mal est fait, mais Alperen Sengun a quand même tenu à présenter ses excuses, après son insulte à caractère sexiste lancée à plusieurs reprises à une arbitre, mercredi soir.

« C’était immature de ma part » a-t-il reconnu, en sortie de victoire des Rockets à Oklahoma City. « J’étais sous le coup de l’émotion et j’ai dit des choses que je n’aurais pas dû dire. Je m’en suis voulu. »

Frustré dans la défaite contre les Celtics, puisque les coups de sifflet ne venaient pas à lui, Alperen Sengun avait craqué dans le quatrième quart-temps en lançant des : « Bitch ! » sans équivoque à Jenna Reneau, qui vit sa première saison en tant qu’arbitre sur le circuit NBA.

« Parfois, on ne peut pas se contrôler mais j’aurais dû mieux réagir » a ajouté le Turc, auteur d’un triple-double face au Thunder pour se racheter. « J’ai rectifié la chose ensuite, en allant dans le vestiaire et en présentant mes excuses. Je lui ai serré la main et je lui ai dit que ça ne se reproduirait plus jamais. C’est arrivé dans le feu de l’action, elle l’a compris et tout s’est bien terminé de part et d’autre. »

Le pire, c’est que les Rockets célébraient ce jour-là « la Journée nationale des filles et des femmes dans le sport »…

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 43 33:54 49.6 28.9 68.9 3.2 6.2 9.4 6.2 3.3 1.4 3.2 1.0 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.