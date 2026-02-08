Golden State convertit (encore) le contrat de Pat Spencer

Pat Spencer va à nouveau pouvoir rendre des services aux Warriors. Titulaire d’un « two-way contract » jusque-là, l’arrière avait atteint la limite d’apparitions autorisées en équipe première après avoir été listé comme « actif » pour la cinquantième fois jeudi soir, face à Phoenix. Il en a par ailleurs profité pour briller en signant 20 points (à 6/10 à 3-points), 6 rebonds, 4 passes décisives dans la victoire des siens.

De quoi conforter la direction de Golden State dans son choix de convertir son « two-way contract » en contrat classique, garanti jusqu’à la fin de la saison. Les Warriors avaient déjà fait la même chose la saison dernière en convertissant son contrat à un mois de la fin de la saison régulière. L’arrière a été davantage utilisé cette saison et a poursuivi sa progression en étant notamment titularisé à Phoenix pour la cinquième fois de la saison, une première dans sa carrière. Sa polyvalence et sa régularité en ont fait un joker parfait pour coach Kerr.

« Pat est simplement incroyable », disait de lui Steve Kerr en décembre. « C’est un grand professionnel, un compétiteur. Il peut jouer n’importe quel rôle, il sera le même gars chaque jour, qu’il joue 21 minutes ou aucune. Il est très bon pour attaquer le cercle sur les pick-and-rolls, une vraie force sur ce type d’action, en particulier dans le jeu moderne avec le spacing. Et c’est un bon passeur. »

Avec les échanges opérés cette semaine, Golden State dispose de la place nécessaire pour lui offrir le 14e contrat garanti de l’effectif. Il se murmure que le quinzième pourrait revenir à Lonzo Ball, parmi les candidats pour renforcer les Warriors sur cette fin d’exercice, même si d’autres clubs sont sur le coup.

Pat Spencer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GS 6 4:20 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 2024-25 GS 39 6:25 40.6 22.7 73.3 0.4 0.8 1.2 1.2 0.5 0.4 0.5 0.1 2.5 2025-26 GS 36 14:23 42.3 43.1 83.3 0.7 1.4 2.2 2.9 1.0 0.6 1.1 0.1 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.