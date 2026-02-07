Le GM des Raptors a ciblé un mystérieux « gros poisson »

Bobby Webster a lâché une petite bombe après la « trade deadline »… sans toutefois donner de nom. Vendredi, sur The Fan Morning Show, le GM des Raptors a ainsi assuré que la plus grosse transaction tentée par Toronto n’a même pas fuité dans la presse : « Le gros poisson que nous avons approché n’a même pas été évoqué. »

Et s’il refuse d’entrer dans les détails, Bobby Webster a surtout insisté sur le pourquoi de l’échec : le prix. Dans un contexte de reconstruction, Toronto n’a pas voulu surpayer : « Nous ne voulions pas nous retrouver dans une situation avec l’impression de payer trop cher… Les prix à ce moment-là étaient un peu élevés pour nous. »

Résultat, après avoir regardé des options plus ambitieuses, la franchise a fini par opter pour la prudence en récupérant Trayce Jackson-Davis en provenance de Golden State contre deux seconds tours, Ochai Agbaji et du cash. Un transfert sans risque qui colle mieux à la philosophie actuelle du club canadien.

En coulisses, plusieurs sources indiquent que Toronto a aussi pris la température sur des intérieurs comme Day’Ron Sharpe et Goga Bitadze, mais que les demandes auraient été jugées beaucoup trop élevées. De quoi alimenter le mystère autour de ce « gros poisson » évoqué par Bobby Webster…

Alors qu’on a ainsi beaucoup parlé de la piste Domantas Sabonis, peut-être que les Raptors ont plutôt tenté de récupérer Jarrett Allen voire Evan Mobley, des Cavaliers, suite au transfert de Darius Garland.

Finalement, à court terme, le vrai renfort attendu reste toutefois Jakob Poeltl. Touché au dos et absent depuis un bon bout de temps, le pivot est ainsi attendu par son entraîneur, Darko Rajakovic, avant le All-Star Break.