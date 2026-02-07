Matchs
Le GM des Raptors a ciblé un mystérieux « gros poisson »

Alors qu’on le disait intéressé par Domantas Sabonis, le GM des Raptors assure que la plus grosse cible de l’équipe lors de la « trade deadline » n’a même pas fuité.

Bobby Webster, le GM des RaptorsBobby Webster a lâché une petite bombe après la « trade deadline »… sans toutefois donner de nom. Vendredi, sur The Fan Morning Show, le GM des Raptors a ainsi assuré que la plus grosse transaction tentée par Toronto n’a même pas fuité dans la presse : « Le gros poisson que nous avons approché n’a même pas été évoqué. »

Et s’il refuse d’entrer dans les détails, Bobby Webster a surtout insisté sur le pourquoi de l’échec : le prix. Dans un contexte de reconstruction, Toronto n’a pas voulu surpayer : « Nous ne voulions pas nous retrouver dans une situation avec l’impression de payer trop cher… Les prix à ce moment-là étaient un peu élevés pour nous. »

Résultat, après avoir regardé des options plus ambitieuses, la franchise a fini par opter pour la prudence en récupérant Trayce Jackson-Davis en provenance de Golden State contre deux seconds tours, Ochai Agbaji et du cash. Un transfert sans risque qui colle mieux à la philosophie actuelle du club canadien.

En coulisses, plusieurs sources indiquent que Toronto a aussi pris la température sur des intérieurs comme Day’Ron Sharpe et Goga Bitadze, mais que les demandes auraient été jugées beaucoup trop élevées. De quoi alimenter le mystère autour de ce « gros poisson » évoqué par Bobby Webster…

Alors qu’on a ainsi beaucoup parlé de la piste Domantas Sabonis, peut-être que les Raptors ont plutôt tenté de récupérer Jarrett Allen voire Evan Mobley, des Cavaliers, suite au transfert de Darius Garland.

Finalement, à court terme, le vrai renfort attendu reste toutefois Jakob Poeltl. Touché au dos et absent depuis un bon bout de temps, le pivot est ainsi attendu par son entraîneur, Darko Rajakovic, avant le All-Star Break.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 51 34:09 47.2 36.8 83.7 0.8 5.0 5.9 3.7 2.5 0.8 0.8 1.9 22.2
Scottie Barnes 52 34:29 50.3 30.6 81.3 2.2 6.2 8.3 5.6 2.7 1.3 1.5 2.8 19.3
Rj Barrett 29 29:23 47.9 33.8 70.1 0.9 4.3 5.2 3.5 1.7 0.8 0.3 2.4 18.6
Immanuel Quickley 50 32:30 44.3 37.6 80.5 0.6 3.8 4.4 6.1 1.7 1.3 0.1 2.1 17.1
Sandro Mamukelashvili 51 22:42 52.7 38.4 75.5 1.5 3.5 5.1 2.0 0.9 0.8 0.6 2.0 11.4
Jakob Poeltl 21 25:17 69.3 0 59.6 2.7 5.0 7.7 2.1 1.6 0.8 0.5 3.1 9.7
Collin Murray-boyles 42 22:29 55.1 34.8 63.9 2.5 2.6 5.1 2.1 1.2 0.9 0.9 2.6 8.0
Jamal Shead 53 22:18 37.0 32.6 76.0 0.3 1.6 1.9 5.5 1.4 1.0 0.2 2.0 7.0
Gradey Dick 53 16:06 42.3 31.1 86.6 0.6 1.6 2.2 0.7 0.5 0.6 0.1 1.5 6.5
Ja'kobe Walter 43 18:10 43.5 34.3 80.0 0.7 1.4 2.1 0.9 0.5 0.9 0.1 2.0 6.3
Ochai Agbaji 42 15:29 42.4 18.5 86.2 0.8 1.5 2.3 0.7 0.5 0.4 0.3 1.8 4.3
A.j. Lawson 12 8:55 39.0 36.4 100.0 0.6 1.3 1.8 0.3 0.3 0.3 0.3 1.3 4.1
Jamison Battle 37 8:37 52.9 44.0 66.7 0.3 1.1 1.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.8 3.2
Alijah Martin 11 8:05 34.6 18.2 83.3 0.5 0.5 1.1 0.7 0.3 0.5 0.3 0.8 2.7
Jonathan Mogbo 22 6:19 50.0 0 40.0 0.5 1.1 1.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.6 1.4
Garrett Temple 13 2:46 14.3 20.0 50.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
Mo Bamba 2 3:00 0.0 0 0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0
Chucky Hepburn 2 6:30 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0

Dimitri Kucharczyk
