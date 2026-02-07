Pour Doc Rivers, une série de victoires et du déodorant

Il a donc fallu attendre le 50e match de la saison, soit 60% de l’exercice, pour que les Bucks parviennent enfin à gagner trois matches de suite. Après les Bulls et les Pelicans, les joueurs de Doc Rivers ont disposé des Pacers – trois équipes faibles donc – pour réussir la passe de trois.

Une bonne nouvelle après cinq défaites d’affilée et en rappelant qu’ils ont compilé ces trois succès sans Giannis Antetokounmpo.

« C’est dingue. Je l’ai dit il y a 100 ans : gagner, c’est comme un déodorant, ça recouvre beaucoup de choses qui puent parfois », compare le coach de Milwaukee. « Quand on commence à gagner des matches, la balle rentre dans le panier, on se sent mieux, on veut venir aux entraînements. Quand on perd, on ne veut pas regarder les images, tout devient problématique, les tirs sont courts. Désormais, on voit que les joueurs sont détendus, libérés, c’est agréable. »

Depuis cette nuit, seuls le Jazz et les Wizards n’ont pas encore enchaîné trois succès consécutifs cette saison. « Ça fait du bien », souffle Kevin Porter Jr. « On n’a pas connu ça ni été dans cette situation cette saison, comme on l’aurait voulu, mais on va profiter de l’instant présent, tenter d’en faire quelque chose de perpétuel et essayer de continuer d’empiler les victoires. »

Est-ce le début d’une nouvelle saison pour la franchise, maintenant que le dossier Giannis Antetokounmpo est mis sur le côté jusqu’à cet été et que les victoires arrivent enfin ?

« C’est plutôt bien de continuer comme ça. On est sur la bonne voie », remarque Bobby Portis Jr. « Les gars sont restés concentrés. Bien sûr qu’il se passe tellement de choses cette saison qu’on peut prendre un chemin différent encore, mais j’aime que tout le monde reste dans le moment présent, se batte les uns pour les autres, peu importe notre bilan, et s’amuse. »