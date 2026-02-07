Luka Doncic forfait face aux Warriors

Comme prévu, Luka Doncic a passé une IRM pour connaître la gravité de sa blessure à l’arrière de la cuisse gauche, et il s’agit d’une élongation. Cela va l’empêcher de jouer samedi soir face aux Warriors, mais le Slovène devrait rapidement retrouver les parquets.

Après le match contre les Warriors, les Lakers enchaîneront avec trois rencontres de suite à domicile : contre le Thunder lundi, les Spurs mardi, puis les Mavericks, jeudi.

Le All-Star Game aura lieu le week-end suivant à l’Intuit Dome de Los Angeles, et peut-être que le staff médical va profiter de cette coupure d’une semaine pour qu’il se soigne complètement et qu’il évite d’aggraver sa blessure.

Si c’est le cas, sera-t-il en mesure de tenir sa place au All-Star Game ? Le meilleur marqueur de la NBA a terminé en tête des votes des fans, récoltant plus de 3.4 millions de voix, et son absence serait un coup dur pour la ligue.

En attendant, Austin Reaves va retrouver sa place dans le cinq de départ et les Lakers vont une fois de plus jouer sans leur « Big Three ». Depuis le début de saison, Luka Doncic, Austin Reaves et LeBron James n’ont joué que 10 matches ensemble. Le 11e ne sera pas pour tout de suite.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 42 35:31 47.3 34.5 78.1 0.8 7.1 7.8 8.6 2.4 1.5 4.3 0.5 32.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.