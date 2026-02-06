Austin Reaves a vite repris le rythme

Lorsqu’il avait effectué son retour de blessure face aux Nets ce mardi, Austin Reaves avait été limité à 21 minutes de jeu. Face aux Sixers, l’arrière a pu en jouer 25. Toujours en sortie de banc, il se montre d’abord dans le deuxième quart-temps après avoir été muet lors du premier acte. Alors que Los Angeles prend l’eau, il inscrit 14 points pour ramener les siens à six longueurs.

Si Austin Reaves se met en route, Luka Doncic, de son côté, se blesse à la jambe et ne rejouera plus de la partie. Pour compenser la perte du Slovène, Austin Reaves se montre décisif surtout dans le dernier quart-temps.

« On savait qu’en perdant Luka, cela n’allait pas être facile parce qu’il apporte beaucoup, mais nous sommes restés soudés », explique Austin Reaves sur la perte de l’ancien joueur de Dallas. « Nous n’avions qu’un seul objectif : gagner le match. »

Pour gagner le match, Austin Reaves s’est employé lors des douze dernières minutes. Dès l’entame de ce quatrième quart-temps, il décoche une flèche longue distance alors qu’il est à un mètre de la ligne à 3-points pour donner le premier avantage du match à Los Angeles. Sur la possession suivante, alors que VJ Edgecombe défend sur lui, le meneur pose un dribble, s’élève et fait mouche.

Interrogé en fin de rencontre, Austin Reaves reconnaît avoir réussi « quelques tirs fous » lors de ce match. Après un rapide passage sur le banc, il est servi par LeBron James pour décocher une ultime flèche à longue distance à cinq minutes du terme.

JJ Redick est impressionné

En 25 minutes, Austin Reaves termine la partie avec 35 points à 12/17 au tir et 5/8 de loin pour permettre à Los Angeles de s’imposer 119 à 115.

« Nous allons continuer à le faire jouer 25 minutes, s’il met 35 points à chaque fois », plaisante JJ Redick après la rencontre. « Il a été incroyable ce soir. Je sais qu’il a mis des tirs de loin ce soir et certains étaient fous, mais ses drives, sa capacité à attaquer le cercle et à provoquer des lancers francs sont formidables à voir. Ce qu’il peut faire seulement deux matchs après son retour de blessure, c’est remarquable. »

Il n’aura donc fallu que deux matchs à Austin Reaves pour reprendre le rythme. Après une première sortie compliquée face aux Nets où il n’avait réussi qu’une seule de ses cinq tentatives derrière l’arc, il a pu régler la mire face aux Sixers.

« Être blessé, cela ne ressemble pas à ce que tout le monde pense », souligne Austin Reaves. « Vous n’êtes pas assis à rien faire. Vous en faites plus lorsque vous êtes blessé que lorsque vous jouez. Vous essayez de rester en forme et de garder le rythme. C’est difficile quand vous vous levez chaque matin et que vous devez aller travailler en sachant que vous ne pourrez pas faire la meilleure partie de votre travail. »

Austin Reaves 35 PTS, 6 REB, 2 AST, 12/17 FG, 5/8 3FG, 6/7 FT, 87.2% TS vs 76ers https://t.co/GE4WAzF5rZ pic.twitter.com/1wcd3qkwng — Basketball Performances (@NBAPerformances) February 6, 2026

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 24 34:40 50.3 36.0 87.0 0.7 4.5 5.2 6.0 2.3 1.0 3.2 0.2 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.