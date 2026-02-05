Matchs
Les Nets noyés sous les défaites et les humiliations

NBA – Que Brooklyn puisse perdre beaucoup de rencontres, c’est normal. Mais depuis deux semaines, il y a eu des énormes gifles reçues, dont deux à plus de 50 points… Là, c’est trop.

Sur les deux dernières semaines, les Nets ont perdu sept matches sur huit, ce qui n’est pas, vu le niveau de Brooklyn, très surprenant. En revanche, certains écarts ont été énormes : 54 points face aux Knicks, mais aussi 53 contre les Pistons, sans oublier les 37 points lors du passage à Los Angeles face aux Clippers.

Dans l’histoire de la NBA, avant les Nets, seules trois équipes avaient encaissé deux défaites de 50 points ou plus dans la même saison. Les joueurs de Jordi Fernandez ont traversé ça en dix jours…

« On doit trouver un moyen de s’en sortir », annonce Nic Claxton. « Ce n’est pas du basket. On est censé être des joueurs NBA, on ne devrait pas être battu avec un tel écart. On ne devrait pas être dominé ainsi. C’est la faute de tout le monde, c’est la mienne. J’en prends également la responsabilité. Je dois être impliqué totalement quand je suis sur le parquet. On doit être meilleur. »

L’impact des rumeurs de transfert ? Une mauvaise excuse

Peut-on établir un lien entre le timing de ces grosses défaites, depuis quinze jours, et la « trade deadline », ce jeudi ? Les joueurs auraient-ils davantage l’œil sur leur avenir personnel et moins sur le parquet ?

« Non. Cela ne concerne que certains joueurs. Non, non, la deadline n’a rien à voir avec nos performances », répond clairement le pivot, qui pense sans doute à Michael Porter Jr. ou Cam Thomas. « On doit trouver un moyen de se battre, c’est tout. C’est une excuse ça, et une mauvaise. »

Day’Ron Sharpe le confirme en rappelant que « c’est notre travail et peu importe que l’on gagne ou non, on doit tout donner. On est bien payé pour venir travailler au quotidien donc on doit faire notre boulot ».

Et s’il faut trouver un aspect positif dans cette très mauvaise passe, les Nets peuvent se rassurer avec des exemples récents, notamment celui du Thunder. Le 2 décembre 2021, les hommes de Mark Daigneault avaient perdu de 73 points face aux Grizzlies, soit la plus lourde défaite de l’histoire. Moins de quatre ans après cette soirée record, Oklahoma City était la meilleure équipe de la ligue et même les champions NBA.

« Il faut se souvenir de ça quand on est jeune et qu’on prend une raclée. On l’a vu avec OKC. Ils perdaient beaucoup », insiste Day’Ron Sharpe. « Les Pistons, il y a deux saisons, perdaient énormément. Il faut garder en mémoire, après des défaites comme ça, cette douleur, et construire dessus durant l’été, durant une carrière pour ne pas faire les mêmes erreurs en vieillissant. »

Par Jonathan Demay
