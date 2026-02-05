Ty Jerome continue de retourner les défenses en vingt minutes

Ty Jerome n’a pas vraiment été perturbé par le transfert de Jaren Jackson Jr. survenu ce mardi et a, une nouvelle fois, réalisé une solide prestation pour les Grizzlies.

« Je ne veux pas sous-estimer l’impact que Jaren [Jackson Jr.] a eu sur cette équipe, mais c’est le business du basketball », résume Ty Jerome après la rencontre entre Memphis et Sacramento. « C’est dur, mais vous devez trouver un moyen de jouer quand même. »

C’est avec cet état d’esprit que Ty Jerome débute face aux Kings. Après avoir concédé un 7-0 dès l’entame de match, l’ancien des Cavaliers décoche une flèche à longue distance pour ouvrir le compteur de Memphis.

Malgré ses 16 unités avant d’entrer dans le quatrième quart-temps, Memphis est mené de deux points. Alors, Ty Jerome prend les choses en main pour remettre son équipe devant. Le meneur s’offre deux « and one » avant d’être servi par Cedric Coward pour donner l’avantage aux Grizzlies.

À huit minutes du terme, il réussit un nouveau tir primé pour offrir deux possessions d’avance à son équipe. Mais toujours soumis à sa restriction de minutes, Ty Jerome n’a pu jouer que 21 minutes et n’a pas fini la partie.

22 points de moyenne malgré une restriction de minutes

« C’est une restriction que nous avons trouvée qui convient à tout le monde dans cette situation », explique son entraîneur, Tuomas Iisalo. « Notre conversation avec lui était de savoir comment nous allions répartir ces minutes dans le quatrième quart-temps. Nous étions un peu menés donc nous l’avons laissé sur le terrain pour qu’il puisse nous ramener dans le match et c’est ce qu’il a fait. »

Dans la victoire de Memphis 129-125, Ty Jerome finit la partie avec 28 points à 10/14 au tir et 3/4 derrière l’arc. Depuis son retour de blessure, il tourne à 22.3 points et 7 passes de moyenne avec 61% de réussite au tir. Dans son sillage, les Grizzlies ont pu s’offrir les Wolves et la très fébrile équipe de Sacramento.

« Je suis convaincu que si j’avais été à 100% depuis le début de la saison, nous aurions été une bonne équipe », théorise Ty Jerome. « Une équipe qui aurait pu être dans les hauteurs de la Conférence Ouest. »

Loin des hauteurs, Memphis pourrait au contraire rejoindre les fonds de l’Ouest, suite au transfert de Jaren Jackson Jr. et potentiellement celui de Ja Morant. Pour laisser la direction du jeu à l’ancien joueur des Cavaliers ?

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 31 10:35 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 23:53 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 16:41 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GS 45 18:08 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7:30 50.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 70 19:53 51.6 43.9 87.2 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 1.1 1.3 0.0 12.5 2025-26 MEM 3 20:20 61.1 43.8 84.2 1.0 1.7 2.7 7.0 2.3 1.0 1.7 0.0 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.