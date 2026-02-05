Nouveau rôle et nouvelles responsabilités pour Bones Hyland

Même si son impact avait diminué au fil des années, Mike Conley, qui a pris la direction de Chicago puis de Charlotte, restait important dans le vestiaire des Wolves et le vétéran était aussi le véritable meneur de jeu à l’ancienne du groupe.

De plus, comme la franchise n’a pas fait ce transfert pour récupérer un joueur en échange, puisque personne n’est venu, mais bien pour faire des économies, et en attendant un possible retour de l’ancien du Jazz, il n’y a plus que deux joueurs plus ou moins naturels à ce poste : Bones Hyland et Rob Dillingham.

C’est le premier nommé qui joue le plus et qui a une vraie chance d’avoir de l’impact. La preuve dans la victoire à Toronto où il a inscrit, en sortie de banc, 20 points à 8/12 au shoot dont 4/7 à 3-pts, avec 7 rebonds, en seulement 26 minutes. « Je ne vais pas mentir : je me sens incroyablement bien », a réagi l’ancien joueur de Denver.

Reste à confirmer, si jamais Mike Conley ne revient pas, et à s’imposer comme un joueur important, voire décisif dans les grands moments pour soutenir Anthony Edwards et Julius Randle offensivement.

« On ne veut pas mettre trop de pression sur les gens. On ne s’attend pas à ce qu’il mette 20 points tous les soirs », tempère l’arrière All-Star. « Je veux simplement qu’il soit lui-même. Tant qu’il est lui-même chaque soir, il est capable de mettre 20 points. »

Et qu’il apporte cette étincelle d’énergie parfois manquante à Minnesota, comme ce fut le cas au Canada où Rudy Gobert et sa bande n’avaient pas réellement envie de défendre pendant plus de quarante minutes, avant de faire un ultime effort à la fin pour l’emporter.

« Si on en veut, on est vraiment bon. Quand on joue à fond, on est vraiment, vraiment bon. Il faut que ce soit l’état d’esprit de toute l’équipe et pas seulement de deux ou trois joueurs. On doit avoir ça tous les soirs. On ne peut pas se laisser tomber les uns les autres », conclut Bones Hyland.

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 18:59 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.2 0.3 10.1 2022-23 DEN 42 19:31 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.0 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 LAC 14 18:56 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 14:36 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 2024-25 LAC 20 11:06 39.1 38.8 88.5 0.3 1.0 1.2 1.4 1.3 0.9 1.2 0.2 7.2 2024-25 MIN 4 4:15 66.7 50.0 0.0 0.3 0.3 1.0 0.8 0.0 0.3 0.0 1.3 2025-26 MIN 42 14:11 44.6 36.0 68.3 0.3 1.3 1.6 2.6 1.7 0.5 0.8 0.2 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.