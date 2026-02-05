Le MVP de la nuit | Jalen Brunson sauve Gotham City du Joker

Après une première mi-temps discrète où il n’était qu’à neuf points, Jalen Brunson s’est mis en route dans le troisième quart-temps. Une période où il inscrit 15 points, mais ce n’est pas suffisant pour distancer les Nuggets puisque le match part en prolongation.

Une prolongation où le suspense reste à son comble et au cours de laquelle aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence.

Place à une seconde prolongation et c’est ici que Jalen Brunson prend les choses en main. Il répond à un dunk de Jamal Murray avec un tir à mi-distance réussi avec la planche face au meneur des Nuggets. La star new-yorkaise profite ensuite d’un léger espace laissé par le nouvel All-Star pour s’élever à 3-points et remettre les Knicks devant. Dans la dernière minute, il ajoute quatre points supplémentaires pour permettre à New York de s’imposer 134 à 127.

Huit victoires de suite pour les Knicks

“Sur une grande scène, il a prouvé, encore une fois, pourquoi il faut le citer parmi les premiers noms lorsque vous parlez d’un candidat au MVP”, rappelle son entraîneur Mike Brown. “Il a fait un très, très grand match.”

Dans ce succès de la Big Apple, Jalen Brunson termine avec 42 points, 8 rebonds et 9 passes à 14/27 au tir. Alors que Karl-Anthony Towns était sorti pour six fautes lors de la première prolongation, le meneur a pris le relais avec 7 des 15 points new-yorkais dans la seconde période supplémentaire.

“Je prends les possessions les unes après les autres”, explique simplement Jalen Brunson après la rencontre. “Si vous ratez une action, vous devez l’oublier, passer à la suivante et continuer d’exécuter. Notre défense, notre communication et notre attention aux détails sont vraiment très importants pour nous. Nous devons continuer comme ça, c’est ce qui nous porte lors de ce run.”

Dans le sillage de sa star, les Knicks enchaînent un huitième succès de rang. Un “run” dans lequel Jalen Brunson tourne à 24.1 points et 6 passes de moyenne.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 45 34:20 47.1 38.0 85.3 0.5 2.7 3.2 6.0 2.4 0.7 2.2 0.1 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.