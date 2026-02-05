La paire Luka Garza – Neemias Queta intenable à Houston

Il faut croire que Joe Mazzulla tire des leçons des échecs passés. En novembre dernier, très tôt dans la saison, ses Celtics s’étaient largement inclinés face à des Rockets notamment injouables au rebond (53-36). Ce soir-là, Neemias Queta était le seul intérieur de métier dans le cinq de Boston.

La nuit passée, alors que Jaylen Brown était sur la touche, et que Nikola Vucevic n’étaient pas encore en tenue, le Portugais a été rejoint dans le cinq par Luka Garza, titularisé seulement pour la deuxième fois cette saison. Il fallait bien ça pour répondre au cinq désormais 100% « tall ball » des Texans.

« Ça nous a aidés sur plusieurs fronts. Ça nous a aidés en défense, évidemment, mais aussi aux rebonds. En attaque, ça nous a facilité la reconnaissance des ‘matchups’. C’était un peu plus simple pour nous de nous retrouver dans nos duels grâce à ça. Et j’ai trouvé que ces gars-là ont fait du super boulot », félicite Joe Mazzulla, peu habitué cette saison à aligner un tel cinq avec deux intérieurs.

Le coach des Celtics peut logiquement distribuer les éloges envers eux. Car les deux hommes ont largement contribué à la domination de Boston au rebond, discipline dans laquelle les Rockets sont pourtant les n°1 au sein de la ligue.

« Neemi a été en quelque sorte la meilleure version de lui-même. Et même s’il n’a fait que 3 sur 4 (aux tirs), on ressentait vraiment sa présence », remarque le coach, dont le pivot a terminé avec 10 points et surtout 19 rebonds, un nouveau record en carrière. En tout, Boston a capté 19 rebonds de plus que Houston (57-38).

Aller chercher les rebonds à deux mains

« Le fait d’être agressif d’entrée… C’était un “back-to-back” difficile à aborder. Vu la manière dont on avait joué contre eux au match précédent, on voulait venir ici et donner le ton dès le début avec notre intensité physique. Je trouve qu’on a réussi à maintenir ce niveau pendant tout le match. Ça a été le facteur principal pour décrocher la victoire ce soir », juge Queta, par ailleurs auteur de 5 contres.

Pour lui, la clé de sa belle soirée au rebond a été son placement. « Arriver sur zone tôt, faire l’écran de retard et aller chercher les rebonds à deux mains. J’ai plutôt bien réussi ça ce soir. C’est l’objectif que je me fixe : aller chercher le ballon à deux mains, au point le plus haut. Après, il faut aussi avoir un peu de chance pour que certains retombent sur vous », reconnaît-il.

À Dallas la veille, il avait terminé avec 8 points et 8 rebonds, quand son compère de raquette à Houston, Luka Garza, s’était déjà fait remarquer avec ses 16 points, sur la base d’une grosse adresse à 3-points en sortie de « pick-and-pop », sur lequel il expliquait travailler beaucoup. Une performance confirmée cette nuit avec 19 points (7/13 aux tirs dont 2/7 de loin) et 6 rebonds.

« J’ai trouvé que la capacité de Luka à compliquer la tâche de (Alperen) Sengun, tout en nous aidant en attaque, a été excellente. Ces gars-là ont été super », termine Joe Mazzulla dont le pari intérieur, sans doute d’un soir, a été payant.