La Nike GT Cut Academy 2 pointe le bout de ses pieds

La collection Nike GT attaque décidément très fort l’année 2026. Après la nouvelle gamme « Future » et la sortie attendue de la Nike GT Cut 4, première version à disposer d’un quatrième modèle, c’est au tour de la Nike GT Cut Academy de faire son retour !

Le modèle alternatif de la ligne « Cut » est vendu à un prix plus abordable et dispose donc d’un peu moins d’artifices. Mais la Nike GT Cut Academy 2 vaut tout de même le détour avec sa tige inspirée du design de sa grande sœur sur ses crans présents sur la partie extérieure avant et qui se poursuivent sur la semelle intermédiaire. Celle-ci est composée d’une mousse « Zoom X », renforcée à l’avant, où l’on retrouve également une unité « Zoom Air ».

Le premier coloris « Blue Glacier » de cette Nike GT Cut Academy 2 opte pour du classique avec une tige blanche, un « Swoosh » en noir et gris et un assortiment col-languette en noir, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure en caoutchouc bleu glace translucide. La mention « GT », pour « Greater Than », apparaît sur la languette et sur le talon.

Bonne nouvelle, la Nike GT Cut Academy 2 « Blue Glacier » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers. Son prix ? 100 euros.