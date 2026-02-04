Le MVP de la nuit | Collin Gillespie brille à son tour pour les Suns

« Dédicace à Collin pour nous avoir ramené dans le match », remerciait Grayson Allen après la victoire des Suns face aux Blazers (130-125) alors que l’ancien des Bucks a inscrit un tir important en fin de rencontre.

Si Grayson Allen a été en mesure de sceller la victoire de Phoenix, c’est parce que Collin Gillespie s’est démené plus tôt pour ramener les siens dans le match. Alors que les Suns comptent 19 points de retard dans le premier quart-temps, il réussit son premier tir primé de la soirée pour empêcher son équipe de sombrer.

« Ils ont joué dur en début de match, ils nous tuaient au rebond », souligne Collin Gillespie sur le début de match compliqué de son équipe. « Vous ne pouvez pas contrôler les tirs manqués ou réussis donc vous devez défendre votre moitié de terrain et les limiter à un seul tir. »

À la mi-temps, le meneur ne compte que dix points, mais après la pause, il prend feu. Alors que Phoenix a encore cinq points de retard, l’ancien de Villanova réussit un nouveau panier primé avant de trouver Grayson Allen à deux reprises pour redonner l’avantage à Phoenix.

Après la rencontre, l’arrière confiait qu’il adorait jouer avec Collin Gillespie parce que les deux joueurs cherchent à se trouver systématiquement. En plus de distribuer les passes décisives, le jeune meneur ajoute quinze points dans ce troisième acte pour permettre à Phoenix de creuser l’écart.

Une agressivité récompensée

« Il ne s’arrête pas de bouger », souligne son entraîneur Jordan Ott. « On lui en demande beaucoup en ce moment et il est capable de se déplacer sans ballon en plus de pouvoir tirer en sortie de dribble. Même lorsqu’il passe sous la ligne à 3-points, il arrive à garder son dribble pour trouver ses coéquipiers. »

À huit minutes du terme, Collin Gillespie réussit son dernier panier de la soirée avec un fadeaway dans la raquette. Le numéro 12 des Suns atteint ainsi la barre des 30 points établissant un nouveau record en carrière à 10/17 au tir et 8/14 de loin. Il a aussi ajouté dix passes décisives et trois interceptions.

Après Dillon Brooks, auteur de 40 points face aux Pistons, c’est au tour de Collin Gillespie d’aller chercher son record en carrière alors que Devin Booker est toujours absent.

« Quand Booker n’est pas là, d’autres gars doivent élever leur niveau de jeu », explique le meneur. « J’essaye de toujours rester agressif. Je me dis que si je le suis, ça va donner des tirs ouverts à mes coéquipiers. Ensuite, il faut faire le bon choix. »

Collin Gillespie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DEN 24 9:23 46.4 39.5 66.7 0.0 0.8 0.9 1.1 1.0 0.5 0.6 0.0 3.6 2024-25 PHO 33 13:58 43.0 43.3 86.4 0.7 1.7 2.4 2.4 0.9 0.6 0.5 0.2 5.9 2025-26 PHO 49 28:09 44.1 43.0 84.1 1.0 3.1 4.1 4.6 1.5 1.4 1.7 0.2 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.