La prochaine visite de Mike Conley à Memphis… sera-t-elle pour retirer son maillot ?

De manière assez logique, comme il a 38 ans et vit sa 19e saison dans la ligue, Mike Conley ne sait pas de quoi sera fait l’avenir à l’issue de cette saison. Chaque soirée a donc une saveur particulière.

« Chaque match que je joue désormais, je pense que c’est mon dernier », assure le meneur de jeu. « Je sais que je veux jouer encore quelques années mais on ne sait pas comment ça va tourner. Des blessures peuvent arriver, des fins de contrat, on ne sait jamais. »

Le passage à Memphis, le double passage même puisque les Wolves ont disputé deux matches de suite dans le Tennessee, était teinté d’un sentiment de nostalgie puisque, faut-il le rappeler, il a passé douze saisons sous le maillot des Grizzlies, entre 2007 et 2019.

« J’ai beaucoup de souvenirs. Les fans sont dingues, ont toujours été loyaux, ont toujours été là pour moi, peu importe où j’étais », note-t-il. « Quand je reviens dans cette salle, que je lève les yeux, je vois des visages familiers partout. C’est toujours un plaisir de venir à Memphis. »

Une demande spécifique pour son maillot retiré

Peut-être était-ce donc son dernier passage au FedExForum, en tant que joueur, car il reviendra un jour ou l’autre pour que son maillot #11 soit retiré, comme ceux de ses anciens coéquipiers : Tony Allen, Marc Gasol et Zach Randolph.

« Dès qu’il vient ici, je m’assure qu’il regarde ces maillots retirés et comprenne qu’il finira là-haut », raconte Jaren Jackson Jr, qui était rookie lors de la dernière saison de Mike Conley à Memphis. « Il a fait tellement pour cet endroit. On a joué ensemble pendant vraiment peu de temps mais c’était génial. »

Pour conclure, le vétéran glisse d’ailleurs une demande aux propriétaires des Grizzlies, pour préparer cette grande soirée et le placement de son maillot au plafond de la salle : « Je ne veux pas être à côté de Tony Allen. Mettez-moi à côté de Z-Bo ou Marc. Je veux être de l’autre côté. Tony, c’est un peu trop », s’amuse-t-il.

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26:03 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 30:35 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32:07 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 35:27 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35:04 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 34:28 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 33:30 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 31:47 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31:26 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33:37 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31:05 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 33:27 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTA 47 29:00 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTA 51 29:22 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTA 72 28:35 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 MIN 24 31:23 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2022-23 UTA 43 29:40 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2023-24 MIN 76 28:51 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 24:44 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2 2025-26 MIN 43 18:33 32.7 32.6 89.1 0.3 1.4 1.8 2.9 1.5 0.6 0.6 0.3 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.