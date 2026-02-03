Matchs
La prochaine visite de Mike Conley à Memphis… sera-t-elle pour retirer son maillot ?

NBA – Il est possible que les deux matches de suite disputés par les Wolves au FedExForum soient les derniers de l’ancien meneur de jeu des Grizzlies dans le Tennessee.

De manière assez logique, comme il a 38 ans et vit sa 19e saison dans la ligue, Mike Conley ne sait pas de quoi sera fait l’avenir à l’issue de cette saison. Chaque soirée a donc une saveur particulière.

« Chaque match que je joue désormais, je pense que c’est mon dernier », assure le meneur de jeu. « Je sais que je veux jouer encore quelques années mais on ne sait pas comment ça va tourner. Des blessures peuvent arriver, des fins de contrat, on ne sait jamais. »

Le passage à Memphis, le double passage même puisque les Wolves ont disputé deux matches de suite dans le Tennessee, était teinté d’un sentiment de nostalgie puisque, faut-il le rappeler, il a passé douze saisons sous le maillot des Grizzlies, entre 2007 et 2019.

« J’ai beaucoup de souvenirs. Les fans sont dingues, ont toujours été loyaux, ont toujours été là pour moi, peu importe où j’étais », note-t-il. « Quand je reviens dans cette salle, que je lève les yeux, je vois des visages familiers partout. C’est toujours un plaisir de venir à Memphis. »

Une demande spécifique pour son maillot retiré

Peut-être était-ce donc son dernier passage au FedExForum, en tant que joueur, car il reviendra un jour ou l’autre pour que son maillot #11 soit retiré, comme ceux de ses anciens coéquipiers : Tony Allen, Marc Gasol et Zach Randolph.

« Dès qu’il vient ici, je m’assure qu’il regarde ces maillots retirés et comprenne qu’il finira là-haut », raconte Jaren Jackson Jr, qui était rookie lors de la dernière saison de Mike Conley à Memphis. « Il a fait tellement pour cet endroit. On a joué ensemble pendant vraiment peu de temps mais c’était génial. » 

Pour conclure, le vétéran glisse d’ailleurs une demande aux propriétaires des Grizzlies, pour préparer cette grande soirée et le placement de son maillot au plafond de la salle : « Je ne veux pas être à côté de Tony Allen. Mettez-moi à côté de Z-Bo ou Marc. Je veux être de l’autre côté. Tony, c’est un peu trop », s’amuse-t-il.

Mike Conley Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2007-08 MEM 53 26:03 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4
2008-09 MEM 82 30:35 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9
2009-10 MEM 80 32:07 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0
2010-11 MEM 81 35:27 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7
2011-12 MEM 62 35:04 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7
2012-13 MEM 80 34:28 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6
2013-14 MEM 73 33:30 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2
2014-15 MEM 70 31:47 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8
2015-16 MEM 56 31:26 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3
2016-17 MEM 69 33:37 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5
2017-18 MEM 12 31:05 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1
2018-19 MEM 70 33:27 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1
2019-20 UTA 47 29:00 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4
2020-21 UTA 51 29:22 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2
2021-22 UTA 72 28:35 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7
2022-23 MIN 24 31:23 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0
2022-23 UTA 43 29:40 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7
2023-24 MIN 76 28:51 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4
2024-25 MIN 71 24:44 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2
2025-26 MIN 43 18:33 32.7 32.6 89.1 0.3 1.4 1.8 2.9 1.5 0.6 0.6 0.3 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Jonathan Demay
