La prochaine visite de Mike Conley à Memphis… sera-t-elle pour retirer son maillot ?

De manière assez logique, comme il a 38 ans et vit sa 19e saison dans la ligue, Mike Conley ne sait pas de quoi sera fait l’avenir à l’issue de cette saison. Chaque soirée a donc une saveur particulière.
« Chaque match que je joue désormais, je pense que c’est mon dernier », assure le meneur de jeu. « Je sais que je veux jouer encore quelques années mais on ne sait pas comment ça va tourner. Des blessures peuvent arriver, des fins de contrat, on ne sait jamais. »
Le passage à Memphis, le double passage même puisque les Wolves ont disputé deux matches de suite dans le Tennessee, était teinté d’un sentiment de nostalgie puisque, faut-il le rappeler, il a passé douze saisons sous le maillot des Grizzlies, entre 2007 et 2019.
« J’ai beaucoup de souvenirs. Les fans sont dingues, ont toujours été loyaux, ont toujours été là pour moi, peu importe où j’étais », note-t-il. « Quand je reviens dans cette salle, que je lève les yeux, je vois des visages familiers partout. C’est toujours un plaisir de venir à Memphis. »
Une demande spécifique pour son maillot retiré
Peut-être était-ce donc son dernier passage au FedExForum, en tant que joueur, car il reviendra un jour ou l’autre pour que son maillot #11 soit retiré, comme ceux de ses anciens coéquipiers : Tony Allen, Marc Gasol et Zach Randolph.
« Dès qu’il vient ici, je m’assure qu’il regarde ces maillots retirés et comprenne qu’il finira là-haut », raconte Jaren Jackson Jr, qui était rookie lors de la dernière saison de Mike Conley à Memphis. « Il a fait tellement pour cet endroit. On a joué ensemble pendant vraiment peu de temps mais c’était génial. »
Pour conclure, le vétéran glisse d’ailleurs une demande aux propriétaires des Grizzlies, pour préparer cette grande soirée et le placement de son maillot au plafond de la salle : « Je ne veux pas être à côté de Tony Allen. Mettez-moi à côté de Z-Bo ou Marc. Je veux être de l’autre côté. Tony, c’est un peu trop », s’amuse-t-il.
|Mike Conley
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|MEM
|53
|26:03
|42.8
|33.0
|73.2
|0.4
|2.2
|2.6
|4.2
|1.6
|0.8
|1.7
|0.0
|9.4
|2008-09
|MEM
|82
|30:35
|44.2
|40.6
|81.7
|0.3
|3.1
|3.4
|4.3
|1.8
|1.1
|1.7
|0.1
|10.9
|2009-10
|MEM
|80
|32:07
|44.5
|38.7
|74.3
|0.4
|2.0
|2.4
|5.3
|2.2
|1.4
|2.1
|0.2
|12.0
|2010-11
|MEM
|81
|35:27
|44.4
|36.9
|73.3
|0.4
|2.7
|3.0
|6.5
|2.2
|1.8
|2.2
|0.2
|13.7
|2011-12
|MEM
|62
|35:04
|43.3
|37.7
|86.1
|0.4
|2.2
|2.5
|6.5
|2.1
|2.2
|2.0
|0.2
|12.7
|2012-13
|MEM
|80
|34:28
|44.0
|36.2
|83.0
|0.5
|2.3
|2.8
|6.1
|2.1
|2.2
|2.4
|0.3
|14.6
|2013-14
|MEM
|73
|33:30
|45.0
|36.1
|81.5
|0.6
|2.4
|2.9
|6.0
|1.9
|1.5
|2.1
|0.2
|17.2
|2014-15
|MEM
|70
|31:47
|44.6
|38.6
|85.9
|0.4
|2.6
|3.0
|5.4
|2.0
|1.3
|2.2
|0.2
|15.8
|2015-16
|MEM
|56
|31:26
|42.2
|36.3
|83.4
|0.5
|2.5
|2.9
|6.1
|1.8
|1.2
|1.5
|0.3
|15.3
|2016-17
|MEM
|69
|33:37
|46.0
|40.8
|85.9
|0.4
|3.0
|3.5
|6.3
|1.8
|1.3
|2.3
|0.3
|20.5
|2017-18
|MEM
|12
|31:05
|38.1
|31.2
|80.3
|0.0
|2.3
|2.3
|4.1
|2.0
|1.0
|1.5
|0.3
|17.1
|2018-19
|MEM
|70
|33:27
|43.8
|36.4
|84.5
|0.6
|2.8
|3.4
|6.4
|1.8
|1.3
|1.9
|0.3
|21.1
|2019-20
|UTA
|47
|29:00
|40.9
|37.5
|82.7
|0.7
|2.5
|3.2
|4.4
|2.2
|0.8
|2.0
|0.1
|14.4
|2020-21
|UTA
|51
|29:22
|44.4
|41.2
|85.2
|0.7
|2.8
|3.5
|6.0
|1.9
|1.4
|1.9
|0.2
|16.2
|2021-22
|UTA
|72
|28:35
|43.5
|40.8
|79.6
|0.7
|2.4
|3.0
|5.3
|2.0
|1.3
|1.7
|0.3
|13.7
|2022-23
|MIN
|24
|31:23
|46.0
|42.0
|86.3
|0.7
|2.5
|3.1
|5.0
|1.9
|1.2
|1.2
|0.2
|14.0
|2022-23
|UTA
|43
|29:40
|40.8
|36.2
|81.3
|0.4
|2.1
|2.5
|7.7
|2.2
|1.0
|1.7
|0.2
|10.7
|2023-24
|MIN
|76
|28:51
|45.7
|44.2
|91.1
|0.5
|2.4
|2.9
|5.9
|1.7
|1.2
|1.3
|0.2
|11.4
|2024-25
|MIN
|71
|24:44
|40.0
|41.0
|90.0
|0.5
|2.1
|2.6
|4.5
|1.6
|1.1
|1.1
|0.2
|8.2
|2025-26
|MIN
|43
|18:33
|32.7
|32.6
|89.1
|0.3
|1.4
|1.8
|2.9
|1.5
|0.6
|0.6
|0.3
|4.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.