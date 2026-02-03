Les frères Ball réunis à Charlotte ?

Après De’Andre Hunter, est-ce que Lonzo Ball va à son tour quitter les Cavaliers ? Cela fait déjà quelque temps que la presse de Cleveland annonce que le club cherche à échanger l’aîné de la fratrie Ball, arrivé l’été dernier.

Marc Stein et Jake Fischer confirment l’information, qui n’a rien de très surprenante alors que le 2e choix de la Draft 2017 a peu à peu glissé dans la hiérarchie de Kenny Atkinson.

Quasiment sorti de la rotation au tournant de la nouvelle année, il a mécaniquement retrouvé du temps de jeu avec la blessure de Darius Garland, même si le technicien de Cleveland préfère débuter sans vrai meneur dans son cinq majeur, et fait d’abord confiance à Craig Porter Jr. en sortie de banc.

Dans l’Ohio, on cherche également à faire des économies alors, et se débarrasser du contrat à 10 millions de dollars de Lonzo Ball pourrait aussi aider dans cette optique. Un départ du meneur vers les Hornets, pour rejoindre son frère LaMelo, aurait ainsi été évoqué… en échange de futurs choix de Draft au second tour.

Reste tout de même à voir si ces discussions vont continuer maintenant que James Harden est sur le marché.

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34:14 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30:17 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NO 63 32:09 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NO 55 31:46 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 34:38 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 35 22:12 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.6 1.3 1.2 0.5 7.6 2025-26 CLE 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.3 1.3 1.5 0.3 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.