

« Shut up and dribble » (« tais toi et dribble »), le tweet de la journaliste de Fox News Laura Ingraham en aura fait du chemin. En 2018, sa réponse cinglante intimant à LeBron James (et les sportifs de haut niveau en général) de ne plus s’exprimer sur la politique et les sujets sociaux a fait l’effet d’une bombe.

Dans la foulée, Nike et la société de LeBron James « UNINTERRUPTED » avaient lancé la campagne « More Than An Athlete » (« Plus qu’un athlète ») pour encourager les sportifs à user davantage de leur influence sur ces sujets. Il avait ensuite co-produit une série de trois épisodes intitulés « Shut up and Dribble » traitant du rôle des sportifs dans le climat politique et culturel des États-Unis, à travers le prisme de la NBA.

Quelques mois plus tard, le King enfonçait le clou en inaugurant la création de son propre établissement scolaire à Akron, la « I Promise School », portant un costume gris, couleur dominante qu’on retrouve sur la LeBron 23 « Shut up & Dribble » qui sort aujourd’hui.

La tige se distingue donc avec une base d’un gris iridescent pour accompagner une partie supérieure en mesh gris. Le détail particulier de ce coloris se trouve sur le talon, où on retrouve l’insigne « Still Talking » (« Continuer de parler »), avec le « Tal » barré en rouge pour laisser visible « Still King », pour « Toujours roi ». L’ensemble repose sur une semelle extérieure en bleu translucide.

