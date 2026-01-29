Nike se fait plaisir sur cette LeBron 23 en profitant de chaque coloris pour rendre hommage à un moment fort de la carrière de LeBron James. Ce coloris « Green With Envy » nous renvoie ainsi au début des années 2010, lorsque le King a quitté Cleveland pour rejoindre Dwyane Wade et Chris Bosh à Miami, dans l’optique de concurrencer le Big Three des Celtics, formé par Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, et avec Rajon Rondo en prime.

Champions NBA en 2008, finalistes en 2010, les Celtics ont alors cédé leur trône aux « Three Amigos », qui ont disputé les quatre finales NBA suivantes pour deux titres en 2012 et 2013.

La tige de ce coloris « Green With Envy » se présente avec une base d’un violet iridescent assortie d’une partie supérieure en vert pâle. Le haut de la languette ressort en rouge avec des contours en bleu. L’ensemble est complété par une semelle extérieure noire. A noter sur le talon un motif inédit avec une pierre verte incrustée à l’intérieur.

La LeBron 23 « Green With Envy » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.