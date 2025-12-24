Matchs
NBA
Matchs
NBA

Quand la LeBron 23 célèbre la « Redeem Team » de 2008

Publié le 24/12/2025 à 13:04 Twitter Facebook

Sneakers – Le nouveau coloris de la 23e chaussure signature de LeBron James nous renvoie à l’été 2008, lorsque Team USA avait reconquis l’or au terme d’une finale magistrale face à l’Espagne.

La LeBron 23 a trouvé le bon filon en mettant à l’honneur tous les exploits et moments marquants de la carrière de LeBron James. La 23e chaussure signature du King continue ici de nous faire voyager avec cette version « Out for Redemption » qui vient rappeler le premier titre de champion olympique de LBJ avec Team USA.

C’était en 2008, quatre ans après le fiasco des Jeux Olympiques d’Athènes. A Pékin, l’armada américaine avait réussi sa mission en accrochant à nouveau l’or au terme d’une finale mémorable face aux Espagnols.

Pour changer du coloris habituel doré, Nike a cette fois opté pour une tige d’un bleu métal orné de motifs qui seraient inspirés de l’histoire chinoise. Seuls le « Swoosh » et la signature du joueur sur la languette ressortent en doré. On retrouve également une pastille « Redeem Team » sur la languette pour compléter le tout.

La Nike LeBron 23 « Out for Redemption » est déjà disponible sur Basket4Balllers au prix de 200 euros !

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes