La LeBron 23 rend hommage aux « Heatles »

Nike – Baptisé « Heat Wave », le nouveau coloris de la 23e chaussure signature de LeBron James innove avec sa tige iridescente et son imprimé léopard en clin d’œil au quatre ans du King aux côtés de Dwyane Wade et Chris Bosh.

La LeBron 23 continue de régaler les fans de LeBron James en multipliant les coloris en l’honneur des principaux faits d’arme du King de ses débuts au lycée St. Vincent-St. Mary, jusqu’à l’hommage pour ses plus de 40 000 points inscrits en carrière en NBA.

L’épopée de LBJ au Heat de 2010 à 2014 a déjà été mis à l’honneur avec le coloris « Miami Twice ». Ce sera également le thème de ce nouveau coloris « Heat Wave », qui vient rappeler l’onde de choc provoquée par l’association de LeBron James et Chris Bosh à Dwyane Wade.

La tige est habillée d’une base iridescente accompagnée d’un imprimé léopard recouvrant également la languette et le col. L’inscription « The Heatles » en référence au surnom des « Three Amigos » (inspirée des Beattles) figure sur le talon. L’ensemble repose sur une semelle blanche équipe d’une mousse Zoom X au niveau intermédiaire sur toute la longueur et d’un revêtement extérieur en blanc translucide.

La LeBron 23 « Heat Wave » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.

Par Romain Davesne
Commentaires
