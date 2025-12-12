La LeBron 23 rend hommage aux « Heatles »

La LeBron 23 continue de régaler les fans de LeBron James en multipliant les coloris en l’honneur des principaux faits d’arme du King de ses débuts au lycée St. Vincent-St. Mary, jusqu’à l’hommage pour ses plus de 40 000 points inscrits en carrière en NBA.

L’épopée de LBJ au Heat de 2010 à 2014 a déjà été mis à l’honneur avec le coloris « Miami Twice ». Ce sera également le thème de ce nouveau coloris « Heat Wave », qui vient rappeler l’onde de choc provoquée par l’association de LeBron James et Chris Bosh à Dwyane Wade.

La tige est habillée d’une base iridescente accompagnée d’un imprimé léopard recouvrant également la languette et le col. L’inscription « The Heatles » en référence au surnom des « Three Amigos » (inspirée des Beattles) figure sur le talon. L’ensemble repose sur une semelle blanche équipe d’une mousse Zoom X au niveau intermédiaire sur toute la longueur et d’un revêtement extérieur en blanc translucide.

La LeBron 23 « Heat Wave » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.