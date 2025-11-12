La LeBron 23 s'est donnée pour mission de célébrer les plus grands succès de la carrière de LeBron James et il y a bien sûr de quoi livrer une belle collection. Mais Nike n'a pas oublié qu'il ne restera pas que les titres et les exploits sportifs à l'issue de la carrière du King.

Parmi l'un de ses plus grands accomplissements, restera également le lancement de sa structure étudiante via la création de l'école « I Promise », mise à l'honneur sur ce coloris « Best in Class ».

La tige d'un rouge vif est accompagnée de finitions dorées, pour faire ressortir le « Swoosh », le logo de couronne ou la signature de la superstar des Lakers, sur la languette. Mais la particularité de ce coloris réside dans les motifs présents en blanc sur la tige, renvoyant au thème de l'école et qui brillent dans l'obscurité !

La Nike LeBron 23 « Best In Class » a déjà investi le marché américain au prix de 210 dollars. Son arrivée sur le marché européen devrait être annoncée pour les prochaines semaines.

(Via NiceKicks)