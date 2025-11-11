Un coloris « Bubble Boy » pour la LeBron 23

La LeBron 23 est peut-être le meilleur modèle de la collection de LeBron James avec Nike depuis l'exceptionnelle LeBron 20. Quel dommage que LeBron James ne soit pas encore de la partie pour en faire la promotion ! Cette année, les différents coloris reviennent sur les nombreux exploits qui ont jalonné la carrière du King.

On retourne aujourd'hui en 2020 avec ce coloris « Bubble Boy » rappelant le quatrième titre décroché par la superstar des Lakers, en 2020. Un titre unique à l'issue d'une fin de saison unique puisque tous les acteurs avaient terminé l'exercice 2019-2020 enfermés dans une “bulle” sanitaire à Orlando, en pleine pandémie de Covid.

On a du mal à voir la référence à cet épisode unique de l'histoire de la ligue. Le coloris est néanmoins plutôt réussi, avec une tige mêlant gris et gris métal, ornée d'une bande en violet pour faire notamment ressortir les contours de la couronne dessinée sur l'empeigne. Le “Swoosh” latérale apparaît en bleu ciel tandis que le logo de couronne de l'autre côté ressort couleur or. La signature apparaît en doré sur la languette, et l'ensemble repose sur une semelle extérieure également violette.

La LeBron 23 « Bubble Boy » est annoncée pour le 18 novembre prochain et sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.