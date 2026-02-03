Renversants face aux Pelicans, les Hornets au septième ciel !

Les Hornets n’en finissent plus de buzzer ! En difficulté en première mi-temps, Charlotte a réussi à se transcender pour décrocher une septième victoire consécutive face à des modestes Pelicans, pourtant décidés à jouer les trouble-fête. Mais c’était sans compter sur l’énergie de ce groupe, porté par un LaMelo Ball en acier trempé et cette folle série qui va donc se poursuivre au moins jusqu’à jeudi !

Malgré la bonne entame des Hornets marquée par le 3-points de Kon Knueppel et le dunk de Moussa Diabaté, Charlotte a rapidement accusé le coup suite à la brève sortie de LaMelo Ball, touché à la tête. Trey Murphy III, Zion Williamson et Derik Queen en ont profité pour imposer leur dimension physique et prendre les devants, entre l’envolée spectaculaire du premier et le dunk autoritaire du rookie. Les 3-points d’Herb Jones et Jeremiah Fears ont contribué à accentuer l’écart en faveur des Pelicans à l’approche de la fin du premier acte (23-30).

En confiance, les hommes de James Borrego ont déroulé ensuite, allant jusqu’à compter 22 longueurs d’avance ! Trey Murphy III et Yves Missi ont fait la loi dans la raquette pendant que le trio Alvarado-Jones-Bey faisait gonfler l’écart à 3-points. De quoi passer un 13-4 puis un 8-0 conclu par cinq points de Trey Murphy III pour porter la marque à 34-56 ! De quoi calmer les ardeurs du Spectrum Center, mais pas l’appétit de ces Hornets ! LaMelo Ball s’est démené avant la pause pour ramener les siens dans la course, avec deux flèches à 3-points, puis deux lay-ups dont un avec la faute en prime de Derik Queen (49-61).

LaMelo Ball déchaîné après le repos

L’intérieur des Pelicans a répondu avec deux lancers et un 3-points avant le repos, assurant un matelas confortable aux siens (49-64). Mais Charlotte était loin d’avoir dit son dernier mot ! Le 10-0 passé dès le retour des vestiaires, avec en point d’orgue le alley-oop entre LaMelo Ball et Miles Bridges, puis le 3-points de Brandon Miller l’a rapidement confirmé (59-64). Trey Murphy III a ainsi dû multiplier les exploits pour retarder l’échéance, jusqu’à un nouveau coup de chaud des locaux, cette fois porté par Collin Sexton, grand artisan d’un 9-2 conclu par le dunk de Ryan Kalkbrenner (78-79).

La déferlante des Hornets a fini par ravager les Pelicans dans le dernier acte, débuté par deux nouveaux dunks signés du tandem Ball-Kalkbrenner pour faire enfin passer les locaux en tête (83-82). Le rookie a ensuite pris la lumière en multipliant les séquences positives, de sa bonne défense sur Yves Missi à son contre sur Derik Queen en passant par sa claquette, ses deux lancers et sa passe décisive pour le 3-points de Kon Knueppel qui a fait chavirer des fans qui n’attendaient que ça (92-85).

Brandon Miller a bouclé l’incroyable 16-3 des Hornets d’un tir à mi-distance pour faire passer l’avance à +9 à l’entrée du “money-time” (94-85). C’est ce même Brandon Miller qui a scellé le suspense d’un dunk en contre-attaque,

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Hornets reçus 7/7. Ils l’ont fait ! Malgré leur entame très compliqué, les Hornets poursuivent leur belle série. Ils égalisent la dernière meilleure série de sept victoires consécutives datant de 2015-2016, à l’époque où la franchise de Caroline du Nord appartenait encore à Michael Jordan, et où Kemba Walker (désormais membre du staff) faisait le bonheur du Spectrum Center. Il y a dix ans, Charlotte avait acquis sa septième victoire face aux Rockets avant de s’incliner face à Dallas. Cette fois, la formation de Charles Lee va tenter le grand huit ce jeudi… sur le parquet de Houston. Sacré défi !

LaMelo Ball a la tête dure ! Scène incroyable en début de match sur le banc des Hornets. Alors que le ballon s’apprêtait à sortir en touche, LaMelo Ball s’est jeté pour essayer de le sauver, heurtant le visage de son coach Charles Lee ! Le choc tête contre tête a été impressionnant, et le meneur des Hornets a pris la plus grosse charge, se retrouvant au sol de longs instants avant de prendre la direction du vestiaire. On pensait ne pas le revoir du match, mais le petit frère de Lonzo Ball est rapidement revenu sur le parquet. Dans la foulée, il a encore été victime d’un contact au visage, la faute à une main baladeuse de Jeremiah Fears, avant de répondre par un 3-points, comme pour assurer qu’il avait bien les yeux en face des trous. Son dunk pour faire passer Charlotte en début de quatrième quart-temps a ensuite été l’un des moments forts du match.

Ryan Kalkbrenner en mode booster. Le passage du poste 5 rookie n’est pas passé inaperçu. Entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, le “back-up” de Moussa Diabaté a été précieux, tant en défense qu’en attaque, à un moment crucial durant lequel Charlotte a réussi à prendre les devants. 10 points, 7 rebonds et 3 contres qui auront pesé au moment de faire les comptes !

Brandon Miller à la fête. Élu . Élu meilleur joueur de la semaine , l’ailier de Charlotte a fêté la nouvelle avec une victoire ! Même s’il n’a pas été dans un grand soir en termes d’adresse (16 points à 7/21 au tir, 8 rebonds, 4 passes décisives), ses deux paniers à l’entrée du “money-time” dont son dunk en contre-attaque ont permis à Charlotte de distancer New Orleans au meilleur moment.

Le retour de James Borrego. Coach des Hornets de 2018 à 2022, James Borrego faisait son premier retour au Spectrum Center dans le costume d’entraîneur principal depuis son départ. Assistant pendant deux saisons aux Pelicans, il a succédé à Willie Green en début d’exercice. Il a ainsi contribué à faire briller LaMelo Ball et Miles Bridges qui étaient déjà ses leaders lors de son passage en Caroline du Nord, et doit être ravi de voir cette équipe révéler enfin son potentiel depuis le début d’année 2026. Même s’il aurait sans doute signé pour repartir de Caroline du Nord avec la victoire…

Le jour et la nuit pour Saddiq Bey. Auteur d’une sortie impressionnante lors du précédent match à Philly (34 points à 12/19 au tir), l’ailier des Pelicans est complètement passé à côté sur le parquet des Hornets, terminant la rencontre à 8 points, à 2/12 au tir. Il a même mis fin à sa série de lancer-francs au pire moment, à 98-90 à un peu plus de deux minutes de la fin, s’arrêtant à 17 lancers inscrits consécutivement. Les leaders de New Orleans n’arrivent pas à être performants en même temps depuis le début de saison, et ça se voit au regard du bilan cata de la franchise de Louisiane (13v-39d).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.