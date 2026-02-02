Un an après l’arrivée de Luka Doncic, quel premier bilan pour les Lakers ?

Le 1er février 2025, un séisme d’une magnitude très, très élevé frappait l’écosystème de la NBA. Luka Doncic était envoyé, à la surprise générale, aux Lakers en échange d’Anthony Davis. Forcément, le visage de la ligue était alors bouleversé. Un an plus tard, toujours ce 1er février, les Lakers étaient de nouveau à New York pour affronter les Knicks, exactement comme l’an dernier.

C’est donc parfait pour faire un bilan côté Los Angeles. Les Lakers sont-ils vraiment plus forts depuis le transfert ? Car si on regarde les bilans, au lendemain des matches à New York, c’est presque du copier-coller : le 1er février 2025, les Lakers affichaient 28-19, et ce 1er février 2026, les Californiens sont à 29-19…

« On est bonne position. C’est évident qu’on a du pain sur la planche. On a un très bon groupe », estime le Slovène. « J’aime ce groupe », poursuit LeBron James, qui a décroché dimanche sa 22e participation au All-Star Game. « On a eu des très bons moments, d’autres moins bons. On veut continuer de s’appuyer là-dessus. La saison n’est pas facile, on a eu des blessures, des absences. Notre arrière (Austin Reaves) est blessé depuis un moment et il est important pour nous. Donc ce n’est pas facile de savoir à quoi ça peut vraiment ressembler. »

Toujours dans « dans la course aux playoffs »

Rien n’indique donc vraiment que les Lakers soient plus forts avec Luka Doncic qu’ils ne l’étaient sans lui, lorsqu’ils s’appuyaient sur Anthony Davis, et ce sont les playoffs qui donneront une première vraie vérité, après l’élimination assez sèche (4-1) au premier tour la saison passée, face aux Wolves.

Comment JJ Redick, lui, juge-t-il son groupe un an après cet énorme transfert et à quelques heures de la date limite des transferts, ce jeudi ? « On est dans la course aux playoffs à l’Ouest », rappelle le coach puisque lui et ses joueurs occupent la sixième place. « Nos gars ont été excellents cette saison, en faisant un bon boulot pour répondre aux hauts et bas qu’une saison présente. »

L’entraîneur précise tout de même que personne, « ni un GM, ni un coach ou un joueur ne va dire que l’effectif est parfait, que toutes les pièces collent les unes avec les autres parfaitement. Ça n’arrive vraiment pas souvent ». Néanmoins, il assure que ses joueurs « ont fait du bon boulot depuis un mois, pour tenter de bien jouer ensemble ».

Et surtout, ce transfert permet à Los Angeles d’envisager l’avenir à moyen terme, et surtout l’après-LeBron James, avec beaucoup plus de sérénité qu’ils ne pouvaient le faire avec Anthony Davis.