À Belgrade, la douche froide pour Miikka Muurinen

Ça va mal au Partizan Belgrade, actuel 18e de l’Euroleague, à tel point que le légendaire Zeljko Obradovic a passé la main. C’est désormais Joan Penarroya qui tente de relancer l’équipe… mais pas Miikka Muurinen.

La pépite finlandaise, élue meilleur jeune du dernier EuroBasket, avait surprise tout le monde en signant en Serbie. Sauf qu’il ne fait pas partie de la rotation, et son coach n’est pas tendre avec lui.

« La première chose que je veux dire, c’est que Miikka a le potentiel pour devenir un excellent joueur, mais cela ne suffit pas », a ainsi déclaré Joan Penarroya à Mondo Sport. « On ne devient pas un grand joueur uniquement grâce à ses highlights. C’est un jeune joueur, il a de grandes capacités individuelles et physiques, et il peut faire beaucoup de choses. Il sort du lycée, il n’a pas évolué dans le basket professionnel. »

En conséquence, « Slim Jesus » a beaucoup de choses à apprendre. Sauf que comme il l’a récemment confirmé à Skweek, le Partizan Belgrade n’est qu’une étape à ses yeux, avant de rejoindre la NCAA l’an prochain, où il a de nombreuses offres. Mais à entendre son coach, Miikka Muurinen ne prend pas cette étape avec beaucoup de sérieux.

« Il n’est actuellement pas assez bon pour jouer dans une équipe comme la nôtre »

« Il ne connaît pas les aspects tactiques du jeu, ce qui est normal, car il est jeune et vient d’un autre type de basket. C’est difficile de jouer en Euroleague. Il y a des joueurs qui ont l’expérience de la NBA et qui ne s’adaptent pas. Il faut adopter une mentalité différente : apprendre, étudier et suivre. Mais je pense que c’est un gars qui ne pense qu’à retourner aux États-Unis, et je n’attends rien d’un gars qui ne pense qu’aux États-Unis. »

Conséquence : Miikka Muurinen ne fait pas partie du groupe, même s’il n’est pas blessé.

« Il n’est actuellement pas assez bon pour jouer dans une équipe comme la nôtre », conclut Joan Penarroya. « Il y a aussi des attentes, et je suis le premier à dire qu’il a toutes les armes pour devenir un joueur exceptionnel. Mais il y a une partie du basket qu’il ne comprend pas encore. Il ne s’agit pas des erreurs, les jeunes joueurs doivent faire des erreurs. Je l’accepte. Pour apprendre et s’améliorer, il faut faire des erreurs. Ses coéquipiers acceptent qu’il soit jeune, mais on l’accepte quand on se donne à 100% et qu’on a la mentalité de vouloir apprendre. »