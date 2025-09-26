NBA
Meilleur jeune du dernier Euro, Miikka Muurinen rejoint le Partizan Belgrade

Publié le 26/09/2025 à 18:46

Miikka Muurinen renonce finalement à la NCAA. Désigné « Rising Star » de l'EuroBasket 2025, il vient de signer avec le Partizan Belgrade, la grosse écurie serbe dirigée par Zeljko Obradovic.

Miikka MuurinenDésigné « Rising Star » du dernier EuroBasket, soit le meilleur jeune, Miikka Muurinen avait dans la foulée repoussé l'idée de revenir en Europe, malgré les offres qui n'allaient pas manquer d'arriver.

Il a toutefois changé d'avis, puisque le Partizan Belgrade vient d'annoncer la signature du Finlandais de 18 ans !

Miikka Muurinen ne passera donc pas par la case NCAA, mais cela ne signifie pas qu'il pourra être éligible pour la Draft 2026, alors qu'il était attendu à la Draft 2027 s'il continuait son cursus aux Etats-Unis. Afin d'être éligible à la prochaine Draft de la NBA, il doit ainsi finir son lycée dans les trois semaines…

Ça reste tout de même un choix risqué pour le Finlandais, courtisé par les plus grandes facs américaines (Kentucky, UCLA, Michigan ou encore Texas Tech) et qui avait tout pour faire grimper sa cote outre-Atlantique. Lors de cet Euro 2025, sur des séquences limitées, il compilait 6.6 points et 1.9 rebond en 11.1 minutes de moyenne. Il s'était notamment montré lors du huitième de finale contre la Serbie, avec sept points dans le dernier quart-temps.

De quoi toutefois convaincre le Partizan Belgrade de le faire revenir sur le Vieux Continent, même si on se demande bien quel sera son temps de jeu dans la grosse cylindrée dirigée par Zeljko Obradovic.

Par Dimitri Kucharczyk
