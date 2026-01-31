Matchs
Andre Drummond cloué sur le banc, les Sixers souffrent au rebond

Publié le 31/01/2026

NBA – Comme le pivot remplaçant est écarté de la rotation depuis trois semaines, Philadelphie a perdu des centimètres et un savoir-faire au rebond. Un problème à régler d’urgence.

Pour s’imposer, face aux Kings, les Sixers n’ont pas pu s’appuyer sur une domination à l’intérieur, n’ayant capté que 24 rebonds. Un très faible total, qui n’est pas un accident mais bien un symptôme. Sur les 11 derniers matches, avec 39.5 prises de moyenne, les troupes de Nick Nurse sont la pire équipe de la ligue au rebond.

« Il y a plusieurs facteurs. Parfois, c’est une question de taille, de qualités athlétiques, quand on affronte des joueurs plus forts, plus puissants. Parfois, c’est une question d’attention, de détails », avance Nick Nurse. « Et à d’autres moments, c’est la défense en général. On donne quelques rebonds et l’adversaire fonce dessus. »

Une autre explication peut justifier cette chute car, plus tôt dans la saison, les Sixers n’éprouvaient pas autant de difficulté à prendre des rebonds. Seulement, depuis trois semaines, le coach a décidé de moins faire jouer Andre Drummond, qui pourrait d’ailleurs partir d’ici quelques jours.

Depuis le 12 janvier, le pivot n’a en effet foulé le parquet qu’à quatre reprises, pour 57 minutes au total. Et s’il y a bien un domaine dans lequel l’ancien de Detroit est compétent, c’est celui de prendre des rebonds. Entre le début de saison et la fin de l’année 2025, en 28 matches, il tournait à 9.3 prises de moyenne, en seulement 21 minutes.

Si Adem Bona est préféré pour remplacer Joel Embiid, il n’a pas le talent de l’ancien multiple meilleur rebondeur de la ligue. Et s’ils veulent aller loin en playoffs, les Sixers ne pourront pas être dominés ainsi sous les cercles.

« Le fait de jouer ‘small ball’ est aussi un facteur évidemment », précise Nick Nurse, toujours sur les difficultés au rebond de son équipe. « Je pense à Drummond face à des pivots aussi forts et physiques que ceux de Sacramento. Face à des intérieurs aussi physiques, il faut sans doute associer Joel Embiid et Bona ou Drummond. En tout cas faire des choses différentes de ce qu’on a fait face aux Kings, car on était en difficulté au rebond. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 45 39:08 47.3 38.7 88.5 0.3 3.9 4.2 6.9 2.5 2.0 0.9 2.1 29.4
Joel Embiid 27 30:42 49.1 28.3 85.4 2.2 5.2 7.4 3.9 3.0 0.6 1.1 2.1 25.7
Paul George 27 30:31 42.4 38.2 85.5 0.5 4.6 5.1 3.7 1.6 1.5 0.5 2.2 16.0
Vj Edgecombe 43 35:36 42.6 36.9 76.9 1.7 3.7 5.4 4.1 1.8 1.5 0.5 3.2 15.1
Kelly Oubre Jr. 25 32:02 49.2 36.5 74.2 0.8 3.6 4.4 1.3 1.3 1.2 0.7 2.6 14.0
Quentin Grimes 43 30:31 43.3 34.4 85.9 0.6 3.2 3.8 3.7 2.0 1.0 0.4 2.0 13.3
Dominick Barlow 37 23:34 55.3 26.4 77.0 2.1 2.8 4.8 1.3 0.8 0.9 0.6 2.1 7.9
Andre Drummond 37 19:34 50.0 36.2 63.3 3.4 5.3 8.7 0.8 0.9 0.5 0.9 2.0 6.8
Jared Mccain 34 17:05 37.7 35.8 88.0 0.1 2.0 2.1 1.6 0.8 0.6 0.1 1.1 6.7
Trendon Watford 25 15:19 50.5 40.0 73.5 0.7 2.5 3.2 2.6 1.0 0.3 0.2 2.0 5.8
Eric Gordon 6 12:20 57.1 57.1 50.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.2 0.5 5.5
Justin Edwards 36 14:30 39.1 33.7 89.5 0.5 1.1 1.5 1.1 0.6 0.6 0.2 1.5 4.8
Jabari Walker 42 12:39 41.4 27.0 72.7 1.2 2.0 3.2 0.5 0.4 0.4 0.3 1.7 3.9
Adem Bona 38 16:27 57.6 40.0 66.1 1.7 2.2 3.9 0.2 0.7 0.3 1.4 2.1 3.9
Johni Broome 8 5:08 20.0 0.0 50.0 0.8 0.9 1.6 0.5 0.3 0.3 0.0 0.6 1.3
Kyle Lowry 6 7:30 25.0 25.0 0 0.0 0.5 0.5 1.2 0.3 0.2 0.0 0.5 1.0
Hunter Sallis 7 3:43 60.0 0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.7 0.0 0.1 0.3 1.0

Par Jonathan Demay
