Tyrese Maxey a su provoquer la chance

Depuis une semaine, Tyrese Maxey traversait une période compliquée avec son tir à 3-points puisqu’il ne tournait qu’à 25% dans l’exercice lors de ses cinq dernières sorties avant cette réception de Sacramento.

Justement face aux Kings, le meneur All-Star se met rapidement en route avec une séquence de huit points en une minute en début de match dont deux flèches primées.

« Je pensais que beaucoup de mes tirs allaient rentrer, c’est la partie la plus folle dans cette histoire », confie Tyrese Maxey concernant ses récentes difficultés derrière l’arc. « Je suis allé à la salle pour prendre des tirs encore et encore. Je me sentais bien et j’ai senti que j’allais bien tirer ce soir. Une saison dure 82 matchs et je joue quasiment toutes les rencontres. Donc je sais qu’il va y avoir des hauts et des bas. »

Malgré ce bon démarrage de Tyrese Maxey, les Kings ne se laissent pas distancer. Lorsque Nick Nurse laisse son meneur et Joel Embiid sur le banc au début du quatrième quart-temps, Sacramento en profite pour passer un 9-0 et prendre onze points d’avance alors qu’il reste un peu moins de huit minutes à jouer.

Tyrese Maxey et Joel Embiid prennent le contrôle

Dès que le duo d’All-Stars revient sur le terrain, Philadelphie passe un 13-2 pour revenir à égalité. Un run où seuls Joel Embiid et Tyrese Maxey marquent des points.

« Si nous faisons des stops, alors nous aurons une chance », résume simplement Tyrese Maxey. « Nous attaquions bien lorsque Joel et moi étions sur le parquet. Dans le quatrième quart-temps, vous vous mettez au travail, vous faites des stops et vous remportez le match. »

Pour remporter ce match, Tyrese Maxey s’emploie des deux côtés du terrain. Avec moins de dix secondes à jouer, il ferme l’accès au cercle à DeMar DeRozan qui se retrouve contraint de s’élever à mi-distance. L’ailier de Sacramento manque sa cible, ce qui offre une dernière chance à Philadelphie avec cinq secondes sur l’horloge.

Joel Embiid reçoit la balle en tête de raquette et la donne à Tyrese Maxey. Le meneur prend de vitesse Dennis Schröder pour inscrire un lay-up main gauche à la dernière seconde et offrir la victoire à son équipe (113-111). Il finit ainsi la soirée avec 40 points à 12/18 au tir et 4/9 de loin en 40 minutes de jeu.

Après la rencontre, Nick Nurse a avoué que son équipe avait eu besoin d’un peu de chance pour s’imposer. Les Sixers ont été dominés au rebond (46 prises pour Sacramento contre 24 pour Philadelphie) et ils ont été très moyens en défense alors que Russell Westbrook et Malik Monk étaient absents.

« Parfois, il faut avoir un peu de chance », conclut Tyrese Maxey. « Nous n’avons pas fait un bon match, loin de là, mais on prend la victoire. Je préfère gagner et tirer les leçons après coup plutôt que de perdre. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 44 39:05 47.0 38.6 88.3 0.3 3.9 4.2 6.8 2.1 2.0 2.5 0.9 29.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.