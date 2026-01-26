Les Sixers prêts à transférer Andre Drummond

Avec le retour en forme de Joel Embiid, Andre Drummond doit se contenter des miettes chez les Sixers, surtout qu’Adem Bona est la première rotation sur le poste de pivot.

« La seule chose qui va changer, c’est que je ne vais sans doute pas retirer mon pantalon d’échauffement certains matches » assurait récemment l’ancien des Pistons. « Je ne prends pas les choses personnellement. Je veux voir tout le monde réussir. Je dois continuer d’être un bon coéquipier et d’être prêt quand on m’appellera. »

Dans les faits, l’ancien All-Star joue bien de moins en moins, les « DNP » se multipliant pour lui ces derniers temps, et le Philadelphia Inquirer assure que les Sixers sont donc prêts à le transférer.

C’est qu’avec son contrat de 5 millions de dollars expirant, ses qualités de rebondeur et son expérience, Andre Drummond reste un profil intéressant pour une équipe ambitieuse en quête de renfort sous le cercle. Les Knicks pourraient d’ailleurs être intéressés, même s’il va falloir manœuvrer pour réussir à récupérer le joueur de 32 ans.

Néanmoins, étant donné la fragilité de Joel Embiid et sa gestion méticuleuse par Philadelphie, notamment lors des back-to-backs, garder Andre Drummond en assurance reste une vraie option pour les Sixers.

Toujours selon les informations du Philadelphia Inquirer, Eric Gordon (qui ne joue de son côté plus du tout…) pourrait également être transféré, même s’il a un vrai rôle de mentor pour le jeune VJ Edgecombe.

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 20:43 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32:20 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 30:31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 32:54 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 29:44 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 33:39 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 33:30 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3 2019-20 CLE 8 28:08 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2019-20 DET 49 33:45 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2020-21 CLE 25 28:53 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 LAL 21 24:46 53.1 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.0 1.0 11.9 2021-22 BKN 24 22:18 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2021-22 PHI 49 18:24 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2022-23 CHI 67 12:40 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17:06 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 2024-25 PHI 40 18:47 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3 2025-26 PHI 35 20:02 49.7 36.2 65.5 3.4 5.5 9.0 0.8 2.0 0.5 0.9 0.9 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.